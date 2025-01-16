Председатель Госкомвоенпрома рассказал о работе по созданию беспилотных комплексов в Беларуси

Беспилотные авиационные комплексы - достаточно перспективное направление в промышленности Беларуси. Например, в 2024 году на вооружение были официально приняты и поставлены разведочный комплекс "Беркут-3" и ударный комплекс "Чекан".

О том, как протекает работа по созданию новых комплексов и о сотрудничестве с белорусской армией, рассказал председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрий Пантус в проекте "Актуальное интервью".

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь:

"Мы провели все этапы испытаний разведочного комплекса "Беркут-3" и ударного комплекса "Чекан". В сентябре 2024 года все беспилотные комплексы, разработанные отечественными разработчиками, были представлены главе государства. Сейчас продолжается работа по созданию новых комплексов. В начале 2025 года завершатся исследовательские испытания БАК "Миротворец", которые также, я думаю, в установленном порядке будут поставлены на вооружение".

Председатель Госкомвоенпрома отметил, что новые образцы и разработки будут представлены в рамках выставки MILEX-2025.

Также Дмитрий Пантус оценил прогресс по поставке новых образцов военной техники в белорусскую армию: "В 2023 году мы приняли на вооружение 12 образцов, а в 2024 таких образцов уже было принято 24. Поэтому динамика очень неплохая. В 2025 году мы продолжим эту работу. Отмечу, что те новые образцы в рамках гособоронзаказа, которые недавно были приняты на вооружение, уже будут серийно производиться и поставляться нашим Вооруженным Силам".