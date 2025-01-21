Председатель ЛДПР: Выборы в Беларуси всегда проходят по высоким избирательным стандартам

"Пожелаем братскому белорусскому народу успехов на выборах Президента. Мы не сомневаемся в выборе белорусского народа. Пожелаем, чтобы выборы прошли в соответствии с высокими избирательными стандартами, как они всегда происходят. И у тех, кто пытался их оспорить, это никогда не получалось, потому что все организовано очень хорошо и раз от разу все лучше. Это важное событие в жизни страны. Мы будем взаимодействовать еще теснее, еще эффективнее. Будем наращивать сотрудничество в инфраструктурно значимых проектах, экономических, гуманитарных, культурных, будем еще ближе друг к другу".