Председатель ЛДПР: Выборы в Беларуси всегда проходят по высоким избирательным стандартам

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Выборы в Беларуси всегда проходят по высоким избирательным стандартам. Это отмечено и в Москве на встрече посла нашей страны Александра Рогожника с лидером фракции ЛДПР.
Как отметил Леонид Слуцкий, выбранный Беларусью 30 лет назад курс абсолютно верен. В стране безопасно, нет проблем с пенсиями, успешно развивается сотрудничество в рамках Союзного государства. И что самое главное, все вопросы решаются в интересах людей.
Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР:
"Пожелаем братскому белорусскому народу успехов на выборах Президента. Мы не сомневаемся в выборе белорусского народа. Пожелаем, чтобы выборы прошли в соответствии с высокими избирательными стандартами, как они всегда происходят. И у тех, кто пытался их оспорить, это никогда не получалось, потому что все организовано очень хорошо и раз от разу все лучше. Это важное событие в жизни страны. Мы будем взаимодействовать еще теснее, еще эффективнее. Будем наращивать сотрудничество в инфраструктурно значимых проектах, экономических, гуманитарных, культурных, будем еще ближе друг к другу".
Участники встречи обсудили развитие единой промышленной политики Союзного государства, совместные проекты по импортозамещению и промышленную кооперацию. Также шла речь об объединенном рынке электроэнергии.