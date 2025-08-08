Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат

Несмотря на разные политические пристрастия белорусов, все мы должны понимать главный стратегический путь страны и делать все, чтобы укреплять нашу государственность, суверенитет, независимость и безопасность. Об этом заявил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко, посещая Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

Гигант промышленной отрасли расширяет свои компетенции и технологические возможности. Сейчас реализуется инвестпроект по строительству нового цеха, который будет выпускать мешочную крафт-бумагу для нужд строительной отрасли и пищевой промышленности.

Экоупаковка позволит заменить пластик и повысить добавленную стоимость продукции. Мощность производства - 160 тыс. тонн в год.

В программе рабочего визита Игоря Карпенко также встреча с трудовым коллективом. В центре внимания - вопросы нацбезопасности, партийное строительство, обеспечение электорального суверенитета Беларуси, двойные стандарты в ряде соседних стран.

"Я уже неоднократно участвую в таких диалоговых площадках, это всегда новый опыт, это всегда много интересной и познавательной информации, а также исторических моментов. Есть что рассказать коллективу", - поделилась впечатлениями инженер электроцеха ОАО "Светлогорский ЦКК" Юлия Вергун.

Игорь Карпенко, председатель Центризбиркома Беларуси:

"Это оптимальный формат взаимодействия властных структур с населением, то, что сегодня можно противопоставить всем этим фейкам, возможным информационным вбросам, некачественной информации, которую, к сожалению, очень часто мы видим в интернете. И я думаю, это общение получилось, и я очень признателен трудовому коллективу, который успешно трудится, реализует, выполняет программные задачи социально-экономического развития. Мы в ближайшее время войдем в новую пятилетку".

На повестке также обсудили вопрос готовности к 1 сентября учреждений образования. Игорь Карпенко ознакомился с материально-технической базой Светлогорского государственного индустриального колледжа, поинтересовался профориентационной работой, достижениями выпускников, их распределением на первые рабочие места.

Колледж готовит кадры по 6 востребованным специальностям. В предстоящем учебном году добавится еще одна - "Производство композиционных материалов из биополимеров".