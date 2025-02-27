Представитель Горремавтодора рассказал, почему на улицах Минска появляется белый налет

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В текущем зимнем сезоне использование противогололедных материалов на минских дорогах значительно сократилось, однако полностью отказаться от них невозможно. Это заявил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Артем Ганчар, сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь следует отметить, что в текущем зимнем периоде в разы сократилось применение противогололедных материалов таких, как техническая соль и песчано-соляные смеси. Это обусловлено довольно мягкими погодными условиями, не свойственными зимнему периоду", - пояснил Артем Ганчар.