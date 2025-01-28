Представитель ГПК: Ситуация на границе с Украиной имеет тенденцию к нормализации

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Ситуация на белорусско-украинской границе в последнее время имеет тенденцию к нормализации. Об этом журналистам заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, сообщает БЕЛТА.

Сегодня представители зарубежных СМИ из девяти государств посещают участок государственной границы с Украиной в Гомельском районе.

"В настоящее время обстановка (на границе с Украиной. - Прим. БЕЛТА) контролируемая. Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности. Несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так", - сказал Антон Бычковский.

По словам официального представителя погранведомства, в приграничных районах Украины вблизи границы Беларуси фиксируется около 15 тыс. военнослужащих Украины. Это вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона.