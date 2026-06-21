Представители 16 государств прибыли на форум СГ "Великое наследие - общее будущее"

Брест принимает второй по счету форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Первый в 2025 году прошел в Волгограде. Там и было принято решение сделать его ежегодным.

В город над Бугом съехались сотни делегатов. Программа насыщенная: это и работа тематических секций, и 70-я сессия Парламентского собрания Беларуси и России.

Брест, который 85 лет назад принял первый удар гитлеровских захватчиков, сегодня собирает друзей со всего мира для того, чтобы вновь дать отпор, но уже неофашизму. Представители 16 государств (это не только страны, входящие в СНГ, но также дружественные страны Европы, Латинской Америки и Азии), прибыли на форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Самые главные вопросы, на которые предстоит ответить, - сохранение исторической памяти, что необходимо сделать для того, чтобы не дать фальсифицировать страницы истории.

На форуме работают 3 секции. Здесь собираются ученые, представители экспертного сообщества, а также парламентарии.

Алексей Беляев, политолог:

"Сегодня очень важно не просто напоминать, а использовать имеющиеся юридические механизмы по защите памяти. Дело в том, что вся сегодняшняя международная система, которая была основана на Ялтинско-Потсдамских соглашениях, является результатом того, что нацизм был осужден как идеология, была признана победа антифашистской коалиции объединенных наций. Была создана как раз организация ООН, которая должна была представлять интересы в первую очередь этих победителей и способствовать тому, чтобы никогда более нацистская идеология не возрождалась. Сегодня мы видим, что эту организацию, к сожалению, использовать эффективно в данном направлении не получается. Более того, она наоборот становится иногда сама местом, площадкой, где начинают активно продвигаться идеи, связанные с попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны и весь сложившийся миропорядок".

В 2025 году на первом форуме президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин инициировали создание комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. С момента создания комитета прошел без малого год. Работа уже приобрела системность и наполнялась интересными идеями и проектами.