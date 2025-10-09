Представители 27 стран поборются за первую премию "Евразия": БТ представит фильм Виктории Сенкевич

"Эксперты отсматривали заявки. Экспертное сообщество у нас достаточно большое. 60 человек из восьми стран. Для того чтобы был баланс, равномерность, чтобы мы действительно вчитались и нашли интересные истории. Не страшно не победить в этой премии. Поскольку для нас важен каждый номинант, каждый проект. "Евразия" берется помогать реализации этих проектов во всех странах. Премия "Евразия" - это больше, чем премия, это больше, чем вручение наград, пусть даже значимых. Это объединение. Премия "Евразия" - это многоголосье 27 стран, многоголосье инициатив. Так мы видим мир".