Представители 27 стран поборются за первую премию "Евразия": БТ представит фильм Виктории Сенкевич
Почти 4 тыс. участников из 27 стран. В Москве подвели итоги заявочной компании премии "Евразия".
Это первая в истории международная награда за вклад в развитие сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.
Она вручается в 15 основных и специальных номинациях. Это объективное освещение тем евразийской интеграции и борьба с недостоверными фактами. Сохранение исторической памяти и правды.
Содействие международному сотрудничеству в образовании, культуре и медиа.
От Белтелерадиокомпании в конкурсе участвует фильм Виктории Сенкевич "Под бомбами НАТО". Он рассказывает истории людей, которые пережили бомбардировки Югославии в 1999 году, 78 дней и ночей жили под звуки сирен и воздушной тревоги
Алена Аршинова, депутат Госдумы Федерального Собрания России, председатель Совета АНО "Евразия":
"Эксперты отсматривали заявки. Экспертное сообщество у нас достаточно большое. 60 человек из восьми стран. Для того чтобы был баланс, равномерность, чтобы мы действительно вчитались и нашли интересные истории. Не страшно не победить в этой премии. Поскольку для нас важен каждый номинант, каждый проект. "Евразия" берется помогать реализации этих проектов во всех странах. Премия "Евразия" - это больше, чем премия, это больше, чем вручение наград, пусть даже значимых. Это объединение. Премия "Евразия" - это многоголосье 27 стран, многоголосье инициатив. Так мы видим мир".
Призовой фонд премии составляет 25 млн рублей. Международное голосование продлится до 19 октября. А 29 октября в Москве состоится торжественное награждение победителей. Пожелаем удачи нашей Виктории Сенкевич.