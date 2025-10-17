Преграды для туристов - для выезда из Латвии необходима онлайн-регистрация автомобиля

Очередные преграды от Латвии для туристов. Теперь при пересечении границы автомобиль должен пройти онлайн-регистрацию. Это касается выезда из Латвии в Беларусь и Россию. Цена вопроса - 9 евро. Но даже обязательный тариф не гарантирует комфортное прохождение и отсутствие очередей. Пока система, как отмечают водители, работает некорректно.

Как нововведение повлияло на ситуацию с очередями?

Очередь новая - проблемы старые

Зарегистрировать данные автомобиля предлагают на двух специальных платформах. Отмечается, что сделать это можно заблаговременно или непосредственно перед пересечением границы. По задумке, система должна автоматически рассчитать ближайшее возможное время проезда. Но по факту с первого дня нововведения вызвали дополнительные неудобства для туристов.

Инфраструктура с латвийской стороны давно вызывает негодование у водителей-международников. Поблизости ни кафе, ни магазинов. Водители вынуждены стоять в чистом поле и в дождь, и в снег, и под палящим солнцем. И вот появилась электронная регистрация. Но, как показывает практика, комфортнее водителям, которые следуют по европейскому направлению, не стало. Хотя в Беларуси похожая система уже давно зарекомендовала себя - все для удобства пересекающих границу.

"Не знаю, как для грузовых, для легковых это лишнее. По идее, наверное, за два часа приезжать надо", - поделился своим мнением мужчина.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

"На данный момент от латвийских пограничников мы не получали какой-либо официальной информации о введении изменений в пересечении границы. В то же время необходимо отметить, что белорусская страна не вводила каких-либо ограничений в пересечении границы. Пункт пропуска "Григоровщина" функционирует в штатном режиме".

За что платить?

Новая система, на первый взгляд, должна упростить пересечение границы. Но туристам многое непонятно. Во-первых, латвийская сторона, как говорят люди, практически не информировала о нововведениях, что вызывает череду вопросов в тематических чатах. Почему не работают сайты? И за что конкретно приходится платить 9 евро (такой сбор установлен Латвией за комфорт в электронной очереди)?

Контрольные службы Латвии и раньше не отличались коммуникабельностью. Так говорят иностранцы, которые транзитом следуют через "Патерниеки". При введении электронной регистрации контакт сотрудники пункта пропуска и вовсе сводят к минимуму. Поэтому вопрос "почему новая система работает некорректно" остается без ответа. Хотя туристы сбой в электронной регистрации все же объясняют "человеческим фактором".

"Я думаю, все сделано, чтобы ограничить количество выезжающих и как-то влиять на эту ситуацию. Видимо, юридически сложно закрыть границу полностью, но какие-то меры такие вводятся, чтобы ограничить количество выезжающих", - считает житель Латвии.

Павел Мартиновский, начальник отделения пограничного контроля "Григоровщина":

"Как правило, тенденция такая, что на выходных немножко увеличивается поток преимущественно граждан Латвии, желающих посетить ближайшие города, Минск в том числе".

Уже скоро проблем у туристов, которые, может быть, и не преследовали цель насладиться пейзажами Латвии, а следовали транзитом, прибавится. С 1 ноября Рига приостанавливает пропуск через границу автобусов, которые осуществляют нерегулярные международные перевозки. Запрет коснется всех перевозчиков, независимо от государства регистрации юрлица или транспортного средства.

"Литва, Латвия - там дороже, на мой взгляд. Очень часто ездят из Латвии. Много автобусов приходит. В Даугавпилсе несколько туристических фирм работает", - говорит мужчина.

Транспортный коллапс на польском направлении - перевозчики просят урегулировать движение

Впрочем, для Евросоюза новые препоны для пересекающих границу, очевидно, важнее решения имеющихся вопросов. Въезда в ЕС ожидают более 6 тыс. авто. Самое загруженное польское направление - почти 4 тыс. автомобилей.