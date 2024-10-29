Президиум Совета Республики подвел итоги работы в Могилевской области

Цели и задачи в работе депутатского корпуса и исполнительной власти на местах 1 ноября определили члены Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси.

24 октября во всех районах Могилевской области сенаторы провели прием граждан, получив срез проблем в сферах ЖКХ, занятости, здравоохранения. Итог - многие вопросы взяты на контроль. В отдельных случаях проблемы, с которыми люди обратились на прием, возникли из-за плохой информированности о жизни своего района или деревни, или же неквалифицированной консультации на местах. Значит, местной вертикали есть над чем работать.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы можем дать оценку происходящему. Прежде всего, как у нас работают кадры на местах, как они работают с людьми. А Президент нам неоднократно говорил о том, что людей надо слышать, слушать. Из Могилевской области у нас количество обращений уменьшилось. Но повторных и коллективных, к сожалению, нет".

"Вопрос - частный он или глобальный - мы должны внимательно к нему отнестись. Потому что этот срез начинается снизу, и мы должны делать выводы - вплоть до принятия глобальных решений, в том числе законодательного порядка", - заметил зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Багель.

"Мы должны знать, чем живут люди, какие проблемы у них существуют, и вырабатывать пути решения этих проблем, - сказал член Постоянной комиссии Совета Республики Александр Горошкин. - Хотя, по большому счету, эти вопросы должны решаться на уровне района и сельсовета.