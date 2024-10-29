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Президиум Совета Республики подвел итоги работы в Могилевской области
Цели и задачи в работе депутатского корпуса и исполнительной власти на местах 1 ноября определили члены Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси.
24 октября во всех районах Могилевской области сенаторы провели прием граждан, получив срез проблем в сферах ЖКХ, занятости, здравоохранения. Итог - многие вопросы взяты на контроль. В отдельных случаях проблемы, с которыми люди обратились на прием, возникли из-за плохой информированности о жизни своего района или деревни, или же неквалифицированной консультации на местах. Значит, местной вертикали есть над чем работать.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы можем дать оценку происходящему. Прежде всего, как у нас работают кадры на местах, как они работают с людьми. А Президент нам неоднократно говорил о том, что людей надо слышать, слушать. Из Могилевской области у нас количество обращений уменьшилось. Но повторных и коллективных, к сожалению, нет".
"Вопрос - частный он или глобальный - мы должны внимательно к нему отнестись. Потому что этот срез начинается снизу, и мы должны делать выводы - вплоть до принятия глобальных решений, в том числе законодательного порядка", - заметил зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Багель.
"Мы должны знать, чем живут люди, какие проблемы у них существуют, и вырабатывать пути решения этих проблем, - сказал член Постоянной комиссии Совета Республики Александр Горошкин. - Хотя, по большому счету, эти вопросы должны решаться на уровне района и сельсовета.
Еще одна общая задача - сохранение исторической памяти. Члены Президиума Совета Республики возложили цветы к мемориалу в деревне Борки и почтили минутой молчания жертв фашизма. Здесь в июне 1942 года каратели уничтожили свыше 2 тыс. жителей, в том числе детей и стариков.
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