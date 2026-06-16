Как киевский режим систематически манипулирует своими гражданами, используя страхи и методы, почерпнутые из натовских пособий. В программе "Это другое" о том, зачем снова обливают грязью Беларусь и создают образ врага из нашей страны.

У белорусов, россиян и украинцев общая история, схожая культура, религия и язык, на котором говорит большинство людей в повседневной жизни. Гибридная война и информационная операция направлены на то, чтобы разделить людей по принципу "свой-чужой", создать раскол в обществе. Все это делается по американским методичкам, согласно принципу "разделяй и властвуй".

Запад успешно применяет свой многолетний опыт в области информационных и гибридных войн в украинском конфликте. В полной мере задействованы все методы, технологии и инструменты. При этом широкая общественность так и не осознает, что стала объектом манипуляций.

Это другое | Антибелорусская пропаганда в Украине: кто за ней стоит и зачем они это делают? Киевский режим снова начал активно поливать грязью Беларусь. Нас рисуют "угрозой", "врагом" и стращают украинцев якобы готовящимся нападением. При этом никто не объясняет: а зачем нам это вообще нужно? - Как украинская пропаганда использует страхи и методички НАТО, чтобы манипулировать собственным населением - И почему реальность и их "картинка мира" находятся в разных плоскостях 16.06.2026 22:25

К примеру, один медиаресурс показывает, как украинские пограничники патрулируют Днепр на границе с Беларусью. На первый взгляд, обычное дело, но дьявол кроется в деталях, в том, как это представлено. Пугающая музыка, взволнованные лица женщин, которые ждут наступления со стороны Беларуси.

Андрей Кузаков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcf5e0b-7016-4728-a6b8-5ab75c703afb/conversions/6f57b0d0-2149-4026-aecf-3fa9a6c4f766-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcf5e0b-7016-4728-a6b8-5ab75c703afb/conversions/6f57b0d0-2149-4026-aecf-3fa9a6c4f766-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcf5e0b-7016-4728-a6b8-5ab75c703afb/conversions/6f57b0d0-2149-4026-aecf-3fa9a6c4f766-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcf5e0b-7016-4728-a6b8-5ab75c703afb/conversions/6f57b0d0-2149-4026-aecf-3fa9a6c4f766-xl-___webp_1920.webp 1920w

Корреспондент проукраинского телеканала Андрей Кузаков рассказывает про катер украинских пограничников, который отправился на патрулирование. "Здесь, по реке Днепр, проходит граница между Украиной и Республикой Беларусь. Всего в нескольких десятках метров начинается территория Беларуси. Украинские пограничники несут свою службу, чтобы не допустить провокаций". - акцентирует журналист.

Начальник подразделения Антон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fda5ff37-c23a-4d76-a5ff-05caa789706f/conversions/97763c9a-3212-4adc-bb57-21390a8fc31b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fda5ff37-c23a-4d76-a5ff-05caa789706f/conversions/97763c9a-3212-4adc-bb57-21390a8fc31b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fda5ff37-c23a-4d76-a5ff-05caa789706f/conversions/97763c9a-3212-4adc-bb57-21390a8fc31b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fda5ff37-c23a-4d76-a5ff-05caa789706f/conversions/97763c9a-3212-4adc-bb57-21390a8fc31b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начальник подразделения Антон сообщает, что в настоящее время задача пограничников - не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп или военнослужащих на территорию Украины.

пограничник с дроном news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c939fd7b-96ce-470f-8527-821f3cf2cb7d/conversions/86eb4113-b694-4a00-b591-a73a59673e2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c939fd7b-96ce-470f-8527-821f3cf2cb7d/conversions/86eb4113-b694-4a00-b591-a73a59673e2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c939fd7b-96ce-470f-8527-821f3cf2cb7d/conversions/86eb4113-b694-4a00-b591-a73a59673e2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c939fd7b-96ce-470f-8527-821f3cf2cb7d/conversions/86eb4113-b694-4a00-b591-a73a59673e2b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В это же время Александр запускает в небо разведывательный дрон, который должен заглянуть вглубь территории соседней Беларуси.

В приграничном селе Надежда Райская окучивает свой огород, где растет картофель, лук, перец и даже арбузы. Но на душе у нее неспокойно.

"Обстановка очень напряженная, и неизвестно, удастся ли нам собрать урожай". - говорит местная жительница со встревоженным выражением лица.

Но что самое главное - ни одного доказательства! Ни одной колонны техники, ни одного солдата, готового к вторжению. Это чистой воды манипуляция.

Первый из приемов - апелляция к страху.

В кадре женщина в огороде по имени Надежда говорит, что через ее село, вероятно, уже летят ракеты на Киев и Чернигов. Ей вторят другие жители, переживающие страх, который остался после 2022 года.

Надежда Райская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8db3216-11b2-410e-b273-d868c3de2acf/conversions/b0fc156d-9a12-4d92-9c3a-7ea88d4133ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8db3216-11b2-410e-b273-d868c3de2acf/conversions/b0fc156d-9a12-4d92-9c3a-7ea88d4133ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8db3216-11b2-410e-b273-d868c3de2acf/conversions/b0fc156d-9a12-4d92-9c3a-7ea88d4133ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8db3216-11b2-410e-b273-d868c3de2acf/conversions/b0fc156d-9a12-4d92-9c3a-7ea88d4133ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Каждый день летают, а через нас, вероятно, уже на Киев и Чернигов, - говорит Надежда Райская. - Мы каждый день ожидаем, что вот-вот что-то произойдет. Мы думаем, что, как и в 2022 году, начнется наступление со стороны Беларуси, и снова пойдут российские войска".

Это классическая технология запугивания через эмоции людей. Украинские журналисты находят людей, снимают их на фоне огородов и выжимают слезы. Но где доказательства того, что войска накапливаются? Где хоть одно фото российских или белорусских колонн на границе? Таких фото нет. Пограничники сами признают, что их нет.

Показывая кадры, как дрон Александра, пролетая над границей, не фиксирует ничего подозрительного, используют другой прием - подмена тезиса.

"Никаких накоплений или концентрации не выявлено. Наблюдается повседневная деятельность пограничной службы Беларуси". - говорит пограничник.

Отсутствие угрозы преподносится как хитрость врага. Якобы можно высадиться или перелететь в любой момент. Это классический подход: если нет фактов, нужно придумать свою версию. И это работает на одну цель - убедить украинцев, что Беларусь вот-вот нападет.

Еще один момент. По какой-то причине украинская пограничная служба связывает строительство дорог и инфраструктуры в Беларуси с подготовкой к нападению.

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Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины:

"Имеющиеся сигналы о том, что Беларусь продолжает развивать свою военную инфраструктуру, инфраструктурные объекты и логистические пути, свидетельствуют о том, что все это может быть использовано против Украины в любой момент".

Любые учения в Беларуси рассматриваются как элемент психологического давления. В то же время свои учения и минирование границы объясняются вынужденными мерами. Заявления белорусской стороны о 116 украинских беспилотниках, которые были зафиксированы при попытке пересечь воздушное пространство страны, объявляются абсурдными. А заявления украинской разведки о готовности России вовлечь Беларусь подаются как непреложная истина. Такая однобокая подача информации.

Зеленский продолжает настаивать на том, что при участии Беларуси может быть открыт второй фронт.

Украинские СМИ, чиновники с Банковой и лидеры общественного мнения настойчиво нагнетают атмосферу страха. Киевские стратеги, когда власть теряет свой авторитет, пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем, акцентируя его на внешнем враге. Это классическая тактика отвлечения.

график доверия власти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5489587a-e2fc-485d-9cf7-5e0bbb2a316a/conversions/85fe53da-059e-4a37-8a0f-1a155a5349d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5489587a-e2fc-485d-9cf7-5e0bbb2a316a/conversions/85fe53da-059e-4a37-8a0f-1a155a5349d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5489587a-e2fc-485d-9cf7-5e0bbb2a316a/conversions/85fe53da-059e-4a37-8a0f-1a155a5349d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5489587a-e2fc-485d-9cf7-5e0bbb2a316a/conversions/85fe53da-059e-4a37-8a0f-1a155a5349d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чем больше боятся агрессии со стороны Беларуси или России, тем меньше замечают разрушенную экономику, коррупцию и обесценивание гривны. И это не случайность. Это плановая работа Центров информационно-психологических операций (ЦИПСО).

Согласно открытым источникам, с 2016 года на Украине были созданы четыре ЦИПСО: в Киеве, Гуйве, Львове и Одессе. Они тесно сотрудничают с Центром передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, который базируется в Риге.

Спонсорами этой деятельности выступают США, Великобритания, Канада и другие страны. В учебном пособии "Стратегические коммуникации для институтов безопасности" прямо говорится о необходимости использовать эмоции, создавать круги своих и чужих, а также управлять доверием. И они активно применяют эти принципы на практике.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказывал, как через систему госзакупок размещают заказы на создание постов и видео в социальных сетях с заданными лайками и репостами. Темы включают критику Черноморского флота, провокации на границе и демонизацию белорусских военных.

Но самое циничное - это использование человеческих судеб. Женщина по имени Мария рассказывает о своих детях и внуках, живущих в Беларуси. Она говорит, что, возможно, больше никогда не увидит их.

Мария news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d36a537-d687-4ba6-bf11-69671bd9f431/conversions/4928e37f-ba39-4059-b097-728df61da8c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d36a537-d687-4ba6-bf11-69671bd9f431/conversions/4928e37f-ba39-4059-b097-728df61da8c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d36a537-d687-4ba6-bf11-69671bd9f431/conversions/4928e37f-ba39-4059-b097-728df61da8c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d36a537-d687-4ba6-bf11-69671bd9f431/conversions/4928e37f-ba39-4059-b097-728df61da8c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У меня четверо детей, трое из них живут за границей, в Беларуси, и пятеро внуков тоже там. Видимо, мы больше никогда не встретимся", - сокрушается Мария.

Украинские журналисты пытаются вызвать у нее слезы, но при этом не упоминают, что именно киевский режим закрыл границы и запретил родственные связи с Беларусью. И виноват в этой разлуке не Минск, а Киев. Однако пропаганда пытается представить все в другом свете.