Ситуация на Ближнем Востоке, несмотря на временное затишье, остается взрывоопасной из-за переплетения внутренних проблем и активного внешнего вмешательства. Недавние протесты в Иране переросли в попытку вооруженного мятежа с участием иностранных боевиков, которую удалось подавить, но угроза повторной дестабилизации сохраняется. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Без внутренних причин, конечно же, ничего не бывает. Внутренние причины есть в Иране", - заявил военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский, комментируя вспыхнувшие в стране волнения. Однако, по его словам, внешние силы умело используют социально-экономические проблемы для политической дестабилизации. Особую роль он отводит израильской разведке Моссад, которая "держит очень большую агентурную сеть в Иране".

Главным откровением стало участие в событиях подготовленных вооруженных групп. "В Иран было поставлено оружие и пришли подготовленные боевики с Иракского Курдистана, порядка 15 тыс., из них половина все-таки вошла и играла очень активную роль в этих протестах. Очень профессионально, четко и организованно", - сообщил аналитик. Целями нападавших становились машины скорой помощи, пожарные, органы власти и даже мечети.

Стабилизировать ситуацию удалось благодаря комплексу мер, включая цифровое противодействие (блокировку связи через Starlink) и работу спецслужб, в том числе в кооперации с Турцией. "Турция здесь очень много сведений и информации передала Ирану по поводу подготовки иракских курдов для вхождения в Иран", - отметил Александр Тиханский.

Есть определенные показатели, что ситуация стабилизируется, однако угроза сохраняется из-за непредсказуемой политики Запада и США. Если Дональд Трамп иногда говорит о мирных намерениях, его действия зачастую противоречат словам. "Он говорит, что будут мирные намерения, а потом выдвигает авианосцы", - отметил аналитик.