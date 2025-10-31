Продюсер Маринин о фестивале "Лістапад": У всех, кто придет на наши фильмы, взгляд на кино изменится

31 октября состоится официальное открытие XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Церемония пройдет во Дворце Республики.

"То, что мы готовили очень долго, на что потратили много сил, то, что мы задумывали как нечто невероятное и потрясающее для города, для страны, для Беларуси, оно сегодня начнется", - поделился программный директор основного конкурса игровых фильмов Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Дмитрий Маринин.

Кинофестиваль пройдет под лозунгом "История, меняющая взгляд", поэтому Дмитрий Маринин уверен: "У всех, кто придет на наши фильмы, взгляд на кино изменится".

Он также отметил, что зрителям стоит обратить внимание на те фильмы, которые создатели приехали представлять лично, потому что это удивительный опыт, когда можно не только посмотреть кино, но и посмотреть в глаза человеку, который его сделал.