Профессор Курбацкий о нейросетях в образовании: Сильного ИИ делает сильнее, а слабого - слабее
Нейросети уже бесповоротно стали частью жизни человека. Искусственный интеллект внедряют и в сферу образования. Как она изменится через время, рассказал профессор БГУ, обладатель медали Франциска Скорины Александр Курбацкий в "Актуальном интервью".
По его словам, в сфере образования достаточно активно начнут использоваться цифровые платформы с ИИ: "Сейчас эта тема популярна, понятие цифровых платформ тоже на слуху. В учебный процесс будут внедряться цифровые платформы с нейросетями.
Мы видим, что молодежь, те же студенты, очень активно используют искусственный интеллект. И это двоякая ситуация. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, есть большая опасность.
Он пояснил, в чем заключается опасность: "Человек привыкает, что у него рядом советник, постоянно задает ему вопросы, полагается на него. А искусственный интеллект весьма своеобразный советник. Можно сказать, что сильного искусственный интеллект делает сильнее, а слабого - слабее".
Как отметил профессор, если человек слишком много полагается чаты с нейросетями, то мозг привыкает к такому комфортному режиму, а это может вызвать плачевные последствия. "Когда человек попадает в зону комфорта в мыслительном плане и прочим, если он меньше думает над проблемами, больше перекладывает решения на искусственный интеллект, это может привести через какое-то время даже к деградации мозга", - резюмировал он.