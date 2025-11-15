Профессор Курбацкий о нейросетях в образовании: Сильного ИИ делает сильнее, а слабого - слабее

Нейросети уже бесповоротно стали частью жизни человека. Искусственный интеллект внедряют и в сферу образования. Как она изменится через время, рассказал профессор БГУ, обладатель медали Франциска Скорины Александр Курбацкий в "Актуальном интервью".

По его словам, в сфере образования достаточно активно начнут использоваться цифровые платформы с ИИ: "Сейчас эта тема популярна, понятие цифровых платформ тоже на слуху. В учебный процесс будут внедряться цифровые платформы с нейросетями.

Мы видим, что молодежь, те же студенты, очень активно используют искусственный интеллект. И это двоякая ситуация. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, есть большая опасность. Александр Курбацкий

Он пояснил, в чем заключается опасность: "Человек привыкает, что у него рядом советник, постоянно задает ему вопросы, полагается на него. А искусственный интеллект весьма своеобразный советник. Можно сказать, что сильного искусственный интеллект делает сильнее, а слабого - слабее".