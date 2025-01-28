Производство мясокостной муки запустят на Борисовском мясокомбинате

Новые инвестпроекты в агропромышленном комплексе Минской области - Борисовский комбинат хлебопродуктов готовится к открытию цеха по производству мясокостной муки на Борисовском мясокомбинате.

Осваивает комбинат и новые рынки сбыта продукции переработки растениеводства. В Борисов поступает зерно из 14 районов центрального региона. Его перерабатывают в разные виды муки и крупы, полуфабрикаты. Есть линейка макаронных изделий, которые выпускают в новом цеху. Проект был реализован при поддержке Миноблисполкома.

Владимир Миранович, директор Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Выход муки высшего сорта с нашей мельницы составляет 64 %, мало кто в Европе и мире достигает таких показателей. Из нашей муки производят не только хлеба, но и пиццы, лаваши и все продукты переработки в кондитерке. Мы доказали свое качество и экспортируем на российский рынок ржаную муку".