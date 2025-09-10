Прохорова: Заблуждение, что женщина-бизнесмен является человеком, не состоявшимся в семье

"Как ни странно, для многих является заблуждением и непроходимой архаикой, что женщина-бизнесмен - это человек, который не состоялся в семье, браке и материнстве", - поделилась мнением она.

Председатель обратила внимание, что на любом форуме и в любой аудитории есть многодетные мамы. Возможно, многие люди начали бы гордиться тем, что женщина до такой степени уникальна и успевает все - воспитывать детей, быть счастливой женой, заботливой дочерью. "Мы успеваем обогревать теплом не только всех своих близких и родных, но и сотрудников предприятий, а еще делать хороший и качественный продукт", - назвала Елена Прохорова.