Промышленная кооперация Беларуси и России создает современный железнодорожный транспорт

Подмосковный город Мытищи едва ли на слуху у 16 млн пассажиров из 11 стран и 19 метрополитенов, для которых здесь собирают электропоезда. Пришло время исправить ситуацию. На заводе "Метровагонмаш" выпускают всевозможные составы поездов метро, ежегодная мощность компаний до 800 вагонов.

Исторически белорусская подземка с момента своего основания, а это уже более 40 лет назад, взаимодействует с этим российским предприятием. У "Метровагонмаш" широкие возможности, и при этом в Мытищах успешно применяют белорусские технологии и комплектующие.

"У нас эксплуатируется уже три системы лазерного раскроя металла производства наших минских коллег. Зарекомендовали себя исключительно эффективно. Что касается комплектующих непосредственно вагонов метро, там присутствуют везде белорусские элементы", - отметил гендиректор "Метровагонмаш" Андрей Степанов.

Александр Слуднев почти 30 лет в железнодорожном машиностроении. Долгое время трудится в инжиниринговой компании Трансмашхолдинга. Через интеллект и руки начальника бюро прошли проекты для метрополитенов многих городов. Один из актуальных - для Минска.

В "ТМХ Инжиниринг", одном из крупнейших в России профильных центров железнодорожного машиностроения, не предвидят будущее, а проектируют его. Более тысячи специалистов из девяти городов объединились в единый кластер инженеров-конструкторов и технологов. Широкие компетенции уже позволяют говорить о беспилотных локомотивах и таком ноу-хау, как водородный поезд.

В движении вперед по общим машиностроительным рельсам сотрудничества двух союзных стран большой вклад внесли и белорусские IT-специалисты.

"Я бы хотел выделить очень важное решение, которое мы приняли несколько лет назад - использовать программное обеспечение разработки белорусского поставщика для проектирования и хранения всей библиотеки наших изделий. Потому что от этого отталкивается вообще вся дальнейшая деятельность. И сегодня, когда крупные машиностроительные компании, перешедшие на программное обеспечение европейцев, столкнулись с известными ограничениями, мы таких ограничений не имеем", - подчеркнул гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа.

В этом году "Метровагонмаш" поставит в Минск четыре пятивагонных состава. В электропоездах пространство продумано буквально до сантиметра. Пульт управления в кабине машиниста дополнен сенсорными панелями и экранами. В салоне адаптивное освещение и эргономичные сидения. В новом составе есть различные системы - противопожарная, видеонаблюдение, информирование пассажиров, кондиционирование, вентиляция с системой обеззараживания воздуха. Такие вагоны уже курсируют по новой ветке минского метро. Пассажиры сразу оценили их преимущества.

В этом году железнодорожному машиностроению в России 180 лет. Одно из старейших предприятий отрасли находится в Твери. Местный вагоностроительный завод тоже часть Трансмашхолдинга. Из города на Волге в нашу страну было отправлено более сотни пассажирских вагонов. Среди его премьер - новейший поезд "Иволга". "Железная птичка" отличается наличием третьей двери в промежуточных вагонах, как в вагоне метро. Это позволяет пассажирам быстрее заходить и выходить из поезда. Тверской завод также использует белорусские комплектующие.

Стабильный поставщик новинок для городских железных дорог - Невский завод электротранспорта. Это один из главных мировых производителей трамвайных вагонов. В его модельном ряду более десятка разновидностей техники. Среди тысяч элементов комплектации низкопольных трамваев Невского завода электротранспорта есть и белорусская деталь, которая выполняет небольшую, но важную функцию.

"Одной немаловажной деталью на трамвайном вагоне является стеклоочиститель. Он поставляется нам из Беларуси. Мы на протяжении уже многих лет задаем тренд трамваестроения не только в России, но и мировым лидерам показываем, что мы можем делать новое, красивое, современное, функциональное. Наш новый трамвайный вагон пятисекционный "Воевода". Он предназначен для магистральных маршрутов. Соответственно, это некий аналог метро для тех городов, где это, в принципе, невозможно", - рассказал гендиректор "ПК Транспортные сети" Андрей Юхненко.

Трамвай "Воевода" - одна из ярких премьер международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо", который собрал специалистов отрасли в Санкт-Петербурге. Но, пожалуй, больше всего теле- и фотокамер к себе привлек купейный вагон габарита Т. Шире, просторнее, а главное, комфортнее. Пассажирские поезда габарита Т - новое слово в железнодорожном машиностроении. Здесь все продумано до мелочей. К примеру, система регулирования температуры есть в каждом купе. Присутствуют и отдельные опции для пассажиров, которые путешествуют с детьми.

Могилевский вагоностроительный завод - один из главных экспортных игроков Беларуси в железнодорожном сегменте СНГ. За 2024 год только на рынке России стали на рельсы 800 единиц техники, произведенных в городе на Днепре, а это 30 % от экспорта белорусских вагонов. Тот случай, когда промышленная кооперация эффективно работает на пользу экономики Союзного государства.

В инновационную колею попадает и ноу-хау от российского Трансмашхолдинга. Его также презентовали в Санкт-Петербурге. Это универсальный грузопассажирский тепловоз, который придет на смену предыдущему поколению локомотивов. Важно, что это проект импортозамещения. Более чем 90 % комплектующих российского производства. И, конечно, у тепловоза солидный экспортный потенциал.

Сегодня белорусские и российские машиностроители объединяют свои компетенции и всесторонне развивают промышленную кооперацию. На общих рельсах уверенно двигаются вперед и железнодорожные промышленники. Трансмашхолдинг рассматривает возможность локализовать свое производство в Барановичах. Позиции машиностроителей Союзного государства от этого только укрепятся, а главное - пассажирам будет доступен более высокий уровень комфорта. Общая цель - сделать путешествие в доме на колесах максимально бюджетным, легким и приятным, даже если это путь от Бреста до Владивостока.