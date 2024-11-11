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Прошлые годы Змеи были наполнены знаковыми событиями. Чего ждать от 2025-го?
На фоне скорой инаугурации Трампа в западном блоке все чаще звучат слова о том, что с Россией пора налаживать отношения. И за дружелюбными речами может скрываться отнюдь не благая задача: разрушение тщательно выстраиваемого сейчас многополярного мира, в идеале такого разрушения, чтобы Москва отказалась от своих союзников и в итоге осталась одна.
Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал российский историк и политолог Юрий Корнилов. По словам эксперта, внешняя политика США претерпит кардинальные изменения в 2025 году, сменив акцент с поддержки украинского кризиса на подавление новых региональных центров силы - Китая и Ирана.
Владимир Корнилов, политолог, историк, журналист (Россия):
"Мы увидим серьезное обострение конфликта, связанного с Ираном. Нетаньяху спит и видит, когда придет Трамп и порядок наведет. Как они полагают, там, на Ближнем Востоке, с помощью Соединенных Штатов Америки нанесут сокрушительный удар по Ирану, по атомной отрасли Ирана, по иранской экономике. Тут следует ждать обострения".
Политолог уверен, что касается китайского направления, заявление Трампа о том, что он считает Китай чуть ли не противником номер 1 для Соединенных Штатов Америки и готов будет сделать многое для того, чтобы приструнить или сдержать Китай и его рост, американцы могут пойти на какие-то неординарные шаги и могут спровоцировать там серьезный конфликт. "Мы знаем прекрасно, что уже десятилетиями тлеет конфликт вокруг Тайваня. И когда-то этот нарыв вскроется однозначно", - подытожил политолог.
Санкции, покушения, "выборы без выбора" и попытки госпереворотов. Чем запомнился 2024 год в мировой политике? Сделаны ли выводы? Чего ждать от 2025-го? И правда ли, что прошлые годы Змеи всегда были наполнены знаковыми событиями? Разберемся вместе завтра на "Беларусь 1" в программе "Тренды".
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