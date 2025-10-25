3.67 BYN
3-й сезон "Вызова": навыки владения оружием, обкатка танками и медподготовка
Автор:Редакция news.by
Очередной "Вызов" приняли белорусские школьники. На полигоне Белая лужа учебного центра Военной академии под Борисовом юные патриоты изучают азы армейской жизни.
Проверку на прочность и выносливость для ребят из Брестского региона организовали "Патриоты Беларуси". 20 школьников уже проявили себя на отборочных заездах, 25 октября четвертьфинал.
Юные "новобранцы" отрабатывали навыки владения оружием, проходили обкатку танками и медподготовку.
В 3-м сезоне военно-патриотического турнира "Вызов" примут участие 700 школьников. Далее отборочные испытания среди команд Витебщины. Состоятся они в Полоцком районе 1 ноября.