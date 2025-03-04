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Прямое авиасообщение между Минском и Челябинском возобновляется с 4 марта
Авиарейсы из российского Челябинска в Минск перевозчика Red Wings возобновляются с 4 марта. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
"С 4 марта возобновляются субсидируемые авиарейсы из Челябинска в Минск, - проинформировали в министерстве. - В марте вылет из Челябинска по вторникам в 21:40, из Минска по средам в 00:05. С апреля полеты будут осуществляться по пятницам: вылет из Челябинска в 14:40, из Минска в 17:10. Время вылета соответствует времени аэропорта отправления".
В министерстве уточнили, что программа субсидирования осуществляется в соответствии с поручением губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Согласно информации Национального аэропорта Минск, первый рейс в рамках восстановленного направления перевозчик совершит на самолете Sukhoi Superjet 100-95.
Как сообщалось ранее, компания Red Wings открыла авиасообщение между Челябинском и Минском с 21 мая 2024 года. Челябинск стал четвертым направлением этого перевозчика в Национальный аэропорт Минск. Время в пути - 3 часа 30 минут.
Челябинская область расположена на восточных склонах Южного Урала и Зауралья и представляет собой горно-лесной край с огромным числом больших и малых озер, малых и больших рек. От Минска до Челябинска 2,5 тысячи километров.
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