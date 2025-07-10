Птицу года - 2026 определяют в Беларуси, информирует БЕЛТА, ссылаясь на НПЦ Национальной академии наук по биоресурсам.

Любой желающий может представить своего кандидата на вакантное место птицы года - 2026. Далее из представленных кандидатов будут отобраны пять, которые будут участвовать в голосовании. Для подачи своего кандидата необходимо заполнить установленную форму. Срок подачи заявок - до 13 июля 2025 года включительно.

Самое важное - для вида-номинанта должна быть обозначена хотя бы одна проблема или вопрос, которые можно попытаться решить публичной кампанией.

Те, кто ранее были избран птицами года, не могут номинироваться на птицу года - 2026. Например, большой веретенник получал такой статус в 2025 году, серая ворона - в 2024-м, а обыкновенная горлица - в 2023-м.