Пьянство, преступные схемы хищения. За время уборочной МВД выявило более 140 преступлений
За время проведения уборочной кампании выявлено 142 преступления. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Так, по материалам подразделения БЭП Слуцкого РОВД возбуждено уголовное дело в отношении механизатора сельхозорганизации, который присвоил 1,7 тыс. л дизтоплива. Оперативники УБЭП УВД Гомельского облисполкома вскрыли преступную схему хищения более 100 т удобрений должностным лицом предприятия АПК и руководителем коммерческой организации.
Сумма ущерба превысила 54 тыс. рублей. Из незаконного оборота изъято свыше 22 тыс. л нефтяного жидкого топлива, около 9 т зерна, порядка 100 л средств защиты растений и почти 125 т удобрений.
Кроме того, установлено 48 фактов управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения. По результатам мониторинга внесено 775 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
"Сотрудники органов внутренних дел продолжают мероприятия по обеспечению контроля за ходом уборочной кампании. Сектор АПК находится под пристальным контролем милиции. Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка", - подчеркнули в правоохранительном ведомстве.