"РадиоТриумф" состоялся: "хрустальные микрофоны" нашли обладателей впервые за 100 лет

Кульминация века Белорусского радио состоялась! Дворец Республики стал географической точкой отсчета нового века национальной FM-трансляции. Его большой зал принял 1 Национальный конкурс "РадиоТриумф".

18 "хрустальных микрофонов" остались в Минске, большинство отправляется на ул. Красная, 4. Теперь страна не только слышит, но и узнает в лицо тех героев, кому доверяет 100 лет.

Журналисты, что скрупулезно отслушали уникальные аудиоархивы из фонотеки Дома радио, - главные герои "РадиоТриумфа".

Спецпроект "Герои Победы" признан лучшим среди более чем 200 заявленных. В нем буквально ожили родные люди свидетелей Великой Отечественной войны.

Светлана Колмак, автор спецпроекта "Герои Победы", обладатель Гран-при 1 Национального конкурса "РадиоТриумф":

"Я до сих пор нахожусь в шоке. Это для меня была неожиданность".

"РадиоТриумф" - это первая медиапремия, где главные герои смущались от света софитов и повышенного внимания прессы.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Работающие на радио люди действительно были недооценены, потому что, несмотря на то что радио после печатных СМИ является вторым средством массовой информации, собственной премии, конкурса не было".

Елена Швайко, комментатор Первого национального канала Белорусского радио:

"Вот я на радио работаю 50 лет, представляете? Радио - это все. Идите работать на радио!"

"Легендам радио" доподлинно ясно, насколько это событие войдет в национальную радиоисторию. Это единственная номинация, где допустили исключение и вручили сразу две награды. Второй "хрустальный микрофон" достался Андрею Холодинскому. С его голоса и началось FM-вещание.

Рекордсменом по количеству статуэток стал Дом радио. Именно с улицы Красная, 4 вещает лучшее утреннее шоу, здесь же лучшие звукорежиссер и репортер. А лучший информационный проект достиг триумфа еще в 1991-м, когда стал информировать слушателей по-новому - "Радиофакт" вещает неизменно и ежедневно на Первом национальном канале Белорусского радио.

Валерий Радуцкий, главный директор главной дирекции международного вещания (радио "Беларусь"):

"Радио - это достоверность, это самое главное. Особенно если новости или программы звучат на Первом канале, тогда народ знает, что это правда, этому можно верить".

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Сегодня эта премия - это в определенной степени фиксация успеха в достижении того или иного игрока на нашем радиоландшафте. У нас достаточно много достойных радиостанций, профессиональных и разноформатных".

"РадиоТриумф" стал витриной разнообразия FM-волн. Белорусы тысячами серфят на них каждый день, кто-то по "Будням" жаждет аналитики и включает "лучший аналитический проект".

Вадим Шепет, главный редактор "Альфа Радио":

"Передать тот тон, тембр, теплоту и ту настоящую любовь к слушателю искусственный интеллект не сможет. Да, мы также используем искусственный интеллект. Но я уверен, что быстро искусственный интеллект радио полностью не покорит. Живого радиоведущего, живого человека искусственный интеллект, я надеюсь, никогда не заменит".

Другие слушатели по выходным наслаждаются хит-парадом.

Вадим Савин, главный редактор радио "Юнистар":

"Можно поздравить лучших из лучших. На Белорусском радио работают только крутые радийщики. Я очень горжусь, что я в этой большущей радиокоманде и радиосемье. Конкурс - шикарная возможность познакомиться с коллегами, которые работают не только в столице, но и в регионах".