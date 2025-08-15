Расчистка опушек. До 1 сентября лесхозы Беларуси должны выполнить задачу

До 1 сентября все склады древесины с окраин лесов, которые граничат с сельхозугодиями, будут убраны. В этом заверил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, посещая Жлобинский район. Работы по очистке опушек и периметров сельхозполей вызывают критику главы государства.



По поручению Александра Лукашенко вопрос оперативного устранения недоработок в расчистке и использовании поваленного леса - под пристальным вниманием Комитета госконтроля.



Темпы нужно ускорять, чтобы сельхозпроизводители не испытывали неудобств с обработкой земли. Ведь из-за складирования древесины на окраинах лесов меняется контур полей, аграрии теряют время и урожай.



На переработку техсырье берут организации системы ЖКХ, предприятия концерна “Беллесбумпром” и Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. У промышленности мощностей не хватает, это стимулирует лесную отрасль увеличивать глубину и объемы переработки низкосортной древесины на своих линиях. Также важно находить новые рынки сбыта.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Мы обратились к главе государства с просьбой разрешить низкотоварную древесину дровяную, техсырье, балансовую в дружественные страны экспортировать. Думаю, Президент рассмотрит и поддержит. По пилопродукции у нас есть рост объемов производства и рост реализации. По пеллетам мы за 7 месяцев реализовали 52 тыс. тон, если в прошлом году было 18".

Евгений Наркевич, директор Жлобинского лесхоза:

"В Жлобинском лесхозе остатков имеется порядка 2 тыс. кубов, количество промскладов, точек порядка 50. Есть склады от 2 кубометров, есть такие как этот - 600 кубометров было с утра. Сейчас 5 машин уехали на теплоснабжающие организации, в местный АПК, который использует на зерносушении, на зернотоках для отопления".