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Больница, мусороперерабатывающий завод и не только - какие еще соцобъекты появятся в Минске
Минск - чистый, здоровый, инновационный, культурный, спортивный, исторический. Минск, который любят белорусы и который знают в мире, не перестает развиваться.
Какие новые социально значимые объекты уже открыли в белорусской столице и что еще появится, рассказала в сюжете корреспондент "Первого информационного" Юлия Хмель.
Перевод Минска на водоснабжение из артезианских источников
Хорошее качество воды - желание, которое сбылось в новогодние праздники у минчан. Минск полностью перешел на артезианские источники. Теперь чистая вода поступает в краны всех столичных домов.
Открытие новых станций Минского метрополитена
Это еще один долгожданный подарок для минчан, который они получили в канун Нового года. "Зеленая" ветка столичного метро стала длиннее на три новые станции (открылись "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец"). К слову, они существенно упростят поездки в центр города. К тому же теперь без пробок и очень быстро можно попасть в УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска", РНПЦ травматологии и ортопедии и 3-ю городскую детскую клиническую больницу.
Новый бассейн на улице Кальварийской
Новую инфекционную больницу строят в микрорайоне Новинки
Здесь уже видны очертания настоящего медицинского города - 300 обособленных боксов, 4 палатных корпуса и один главный плюс - здание для лечения особо опасных инфекций. Лаборатория, операционные, современнейшая диагностика - инфекционная больница с таким оснащением заработает уже в 2026 году.
Взрослую и детскую поликлиники строят в микрорайоне Минск-Мир
Например, в 2025 году в Минске откроют сразу четыре поликлиники. Две из них, в Минск-Мире, станут практически крупнейшими в столице.
В Минске запустят завод по переработке и сортировке мусора
Сделает Минск не только красивым и комфортным для жизни, но и чистым новый мусороперерабатывающий завод. По соседству с единственным действующим полигоном твердых коммунальных отходов "Тростенецкий" появится еще один завод.
Реконструкция Минской очистной станции
В Минскую очистную станцию стекается вся сточная вода столицы и прилегающих населенных пунктов. Сейчас здесь идет реконструкция. Планируют завершить работы в 2028-м. Это долгожданное событие для жителей микрорайонов Шабаны и Чижовка, где в зависимости от порыва ветра периодически чувствуется неприятный запах. После реконструкции дискомфорта, обещают, не будет.