Больница, мусороперерабатывающий завод и не только - какие еще соцобъекты появятся в Минске

Минск - чистый, здоровый, инновационный, культурный, спортивный, исторический. Минск, который любят белорусы и который знают в мире, не перестает развиваться.

Какие новые социально значимые объекты уже открыли в белорусской столице и что еще появится, рассказала в сюжете корреспондент "Первого информационного" Юлия Хмель.

Перевод Минска на водоснабжение из артезианских источников

Хорошее качество воды - желание, которое сбылось в новогодние праздники у минчан. Минск полностью перешел на артезианские источники. Теперь чистая вода поступает в краны всех столичных домов.

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Открытие новых станций Минского метрополитена

Это еще один долгожданный подарок для минчан, который они получили в канун Нового года. "Зеленая" ветка столичного метро стала длиннее на три новые станции (открылись "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец"). К слову, они существенно упростят поездки в центр города. К тому же теперь без пробок и очень быстро можно попасть в УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска", РНПЦ травматологии и ортопедии и 3-ю городскую детскую клиническую больницу.

Новый бассейн на улице Кальварийской

Значимым для всей страны стал масштабный спортивный объект в Минске - бассейн на улице Кальварийской построен по международным стандартам. Его возводили почти четыре года при финансовой поддержке Китая.

Новую инфекционную больницу строят в микрорайоне Новинки

Здесь уже видны очертания настоящего медицинского города - 300 обособленных боксов, 4 палатных корпуса и один главный плюс - здание для лечения особо опасных инфекций. Лаборатория, операционные, современнейшая диагностика - инфекционная больница с таким оснащением заработает уже в 2026 году.

Взрослую и детскую поликлиники строят в микрорайоне Минск-Мир

Например, в 2025 году в Минске откроют сразу четыре поликлиники. Две из них, в Минск-Мире, станут практически крупнейшими в столице.

В Минске запустят завод по переработке и сортировке мусора

Сделает Минск не только красивым и комфортным для жизни, но и чистым новый мусороперерабатывающий завод. По соседству с единственным действующим полигоном твердых коммунальных отходов "Тростенецкий" появится еще один завод.

Реконструкция Минской очистной станции