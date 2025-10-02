3.66 BYN
Равный доступ в любой точке: депутаты Беларуси обсудили повышение качества услуг связи
В ближайшие 10 лет в Беларуси рассчитывают удвоить инфраструктуру сотовой связи. Число базовых станций должно приблизиться к 80 тыс. Это позволит значительно улучшить качество связи.
Сегодня это один из самых популярных запросов граждан - обеспечение надлежащего качества услуг. Быть всегда на связи в отдельных регионах весьма проблематично.
Парламентарии 1 октября обсудили актуальные вопросы повышения качества услуг и эффективности их оказания. Тем более развитие информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры напрямую влияет на повышение производительности и эффективности труда, гарантирует экономический рост и безопасность государства.
Депутаты отметили, что законодательная база в этой сфере есть. Важно и впредь оперативно реагировать на запросы людей, содействовать внедрению новых технологий.
Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сегодня хочется отметить принципиальную позицию нашего государства. Любому - равный доступ, качественная связь каждому жителю страны в любой точке. Это принцип - связь должна быть не там, где она есть, а там, где она нужна. Поэтому к депутатам во время встречи в избирательных округах граждане постоянно обращаются по вопросам качества связи. Сегодняшний семинар посвящен этой тематике. Также будет рассмотрена и законодательная база".
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси: "Были рассмотрены важные вопросы, связанные с качеством стационарной и мобильной связи. Эти вопросы, безусловно, затрагивают каждого жителя нашей страны. Есть огромное количество обращений граждан, поэтому сегодня совместно с депутатами был рассмотрен ряд технических вопросов и намечен порядок взаимодействия Министерства связи и информатизации, наших операторов и депутатского корпуса для того, чтобы более эффективно решать эти проблемы в регионах и в отдаленных населенных пунктах нашей страны".
Одно из последних значимых законодательных решений в этой сфере - упрощение строительства инфраструктуры сотовой связи. По принципу - строить проще и быстрее, но не в ущерб безопасности. Это позволит значительно ускорить темпы строительства, а в итоге - улучшить качество сигнала в зонах, где традиционно плохо ловит связь.