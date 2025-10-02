Равный доступ в любой точке: депутаты Беларуси обсудили повышение качества услуг связи

В ближайшие 10 лет в Беларуси рассчитывают удвоить инфраструктуру сотовой связи. Число базовых станций должно приблизиться к 80 тыс. Это позволит значительно улучшить качество связи.



Сегодня это один из самых популярных запросов граждан - обеспечение надлежащего качества услуг. Быть всегда на связи в отдельных регионах весьма проблематично.









Парламентарии 1 октября обсудили актуальные вопросы повышения качества связи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510d9141-3583-4032-b426-f8b34f07504a/conversions/9d2ba427-3e88-428d-bdfe-ed48b3ad2917-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510d9141-3583-4032-b426-f8b34f07504a/conversions/9d2ba427-3e88-428d-bdfe-ed48b3ad2917-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510d9141-3583-4032-b426-f8b34f07504a/conversions/9d2ba427-3e88-428d-bdfe-ed48b3ad2917-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510d9141-3583-4032-b426-f8b34f07504a/conversions/9d2ba427-3e88-428d-bdfe-ed48b3ad2917-xl-___webp_1920.webp 1920w Парламентарии 1 октября обсудили актуальные вопросы повышения качества связи

Парламентарии 1 октября обсудили актуальные вопросы повышения качества услуг и эффективности их оказания. Тем более развитие информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры напрямую влияет на повышение производительности и эффективности труда, гарантирует экономический рост и безопасность государства.



Депутаты отметили, что законодательная база в этой сфере есть. Важно и впредь оперативно реагировать на запросы людей, содействовать внедрению новых технологий.

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/652dd51c-41aa-45a5-8867-622f677bb11d/conversions/88341ba9-2e86-40d5-83eb-62b8b1d9ad43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/652dd51c-41aa-45a5-8867-622f677bb11d/conversions/88341ba9-2e86-40d5-83eb-62b8b1d9ad43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/652dd51c-41aa-45a5-8867-622f677bb11d/conversions/88341ba9-2e86-40d5-83eb-62b8b1d9ad43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/652dd51c-41aa-45a5-8867-622f677bb11d/conversions/88341ba9-2e86-40d5-83eb-62b8b1d9ad43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сегодня хочется отметить принципиальную позицию нашего государства. Любому - равный доступ, качественная связь каждому жителю страны в любой точке. Это принцип - связь должна быть не там, где она есть, а там, где она нужна. Поэтому к депутатам во время встречи в избирательных округах граждане постоянно обращаются по вопросам качества связи. Сегодняшний семинар посвящен этой тематике. Также будет рассмотрена и законодательная база".

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ce8d00-0380-49a3-b2ac-801802810a34/conversions/157896f2-6afb-4fb6-9718-cee49796643c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ce8d00-0380-49a3-b2ac-801802810a34/conversions/157896f2-6afb-4fb6-9718-cee49796643c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ce8d00-0380-49a3-b2ac-801802810a34/conversions/157896f2-6afb-4fb6-9718-cee49796643c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ce8d00-0380-49a3-b2ac-801802810a34/conversions/157896f2-6afb-4fb6-9718-cee49796643c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси: "Были рассмотрены важные вопросы, связанные с качеством стационарной и мобильной связи. Эти вопросы, безусловно, затрагивают каждого жителя нашей страны. Есть огромное количество обращений граждан, поэтому сегодня совместно с депутатами был рассмотрен ряд технических вопросов и намечен порядок взаимодействия Министерства связи и информатизации, наших операторов и депутатского корпуса для того, чтобы более эффективно решать эти проблемы в регионах и в отдаленных населенных пунктах нашей страны".