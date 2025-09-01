"Ребята получат достойный уровень знаний" - Кушнаренко об учебных заведениях Минской области

От первого учебника, учителя и дневника до первой профессии. В каждой белорусской школе, гимназии и колледже 1 сентября празднуют День знаний.

Торжественные линейки прошли в столице и Минской области.

Старт учебного года в Минской области

Профессиональные и квалифицированные педагоги, современное оборудование и инфраструктура - ребятам созданы все условия для получения знаний, надо только сесть за парты 1 сентября.

Учебный год 2025/26 в Минской области официально открыт. В День знаний губернатор посетил торжественную линейку в Узденском государственном колледже.

По окончании обучения молодые люди получают такие квалификации, как швея 4-го разряда, парикмахер 4-го разряда, мастер по маникюру 3-го разряда, электрогазосварщик 4-го разряда, водитель категории С, водитель категории С - международник, рассказал директор Узденского государственного колледжа Геннадий Цуба. Он пожелал ребятам добросовестно учиться, осваивать знания, которые им пригодятся в будущем.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Если говорить про центральный регион, то у нас свыше полутысячи учебных заведений. Сегодня все двери их были открыты. Ребята получат, я уверен, достойный уровень знаний, потому что создана материально-техническая база для того, чтобы эти знания им в доступном виде донести. А самое главное, это, безусловно, учителя. Это высококвалифицированные кадры, которые вкладывают не только свои знания и опыт, но и, безусловно, душу, понимая, что дети - это будущее нашей страны".

Всего в Минской области двери для учащихся сегодня открыли более 30 колледжей. Если говорить о школах и гимназиях, то за парты 1 сентября сели 14 500 первоклассников.