Редкие труды исследователей представлены на виртуальной выставке в Национальной библиотеке

Национальная библиотека приглашает познакомиться с виртуальной экспозицией "Новые поступления. Избранное".

Выставка открывает читателям лучшие научно-популярные издания, поступившие в фонды библиотеки за последний месяц. Здесь - редкие труды исследователей, современные энциклопедии и книги, отражающие актуальные направления в науке, культуре и образовании.

Экспозиция доступна в онлайн-формате на сайте библиотеки, где можно заказать цифровые копии интересующих изданий.

ОбществоЛитература

Национальная библиотекавыставкабиблиотекакниги