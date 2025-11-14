3.67 BYN
Редкие труды исследователей представлены на виртуальной выставке в Национальной библиотеке
Автор:Редакция news.by
Национальная библиотека приглашает познакомиться с виртуальной экспозицией "Новые поступления. Избранное".
Выставка открывает читателям лучшие научно-популярные издания, поступившие в фонды библиотеки за последний месяц. Здесь - редкие труды исследователей, современные энциклопедии и книги, отражающие актуальные направления в науке, культуре и образовании.
Экспозиция доступна в онлайн-формате на сайте библиотеки, где можно заказать цифровые копии интересующих изданий.