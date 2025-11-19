Решение Литвы открыть границу прокомментировали в Белорусской ассоциации автоперевозчиков

"Решение литовских властей о возобновлении с 20 ноября автомобильных пунктов пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" оценивается Ассоциацией автомобильных перевозчиков БАМАП как положительное. Это позволяет возобновить прерванное литовской стороной транспортное сообщение на данном участке границы. Белорусские автомобильные перевозчики смогут продолжить его во взаимодействии с литовскими транспортными компаниями по доставке грузов, следующих из европейских стран в восточном направлении, - прокомментировала Наталия Высоцкая, заместитель гендиректора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП. - Нам известна позиция Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков LINAVA в отношении сложившейся ситуации и ее негативное влияние на деятельность литовских транспортных компаний как в текущий момент, так и в перспективе. Ассоциация БАМАП обращалась в ассоциацию LINAVA с предложением о проведении диалога и выработки предложений для компетентных органов в целях нормализации ситуации в пунктах пропуска и обеспечения стабильной работы международного автотранспорта в интересах бизнеса и экономики".