3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Республиканский медиафорум "PROдвижение" объединил более 70 человек
Автор:Редакция news.by
Республиканский молодежный медиафорум "PROдвижение" объединил более 70 человек из всех регионов Беларуси.
Представители БРСМ, SMM-специалисты, администраторы молодежных сайтов и сообществ в социальных медиа страны собрались вместе, чтобы обменяться опытом и получить новые знания.
Программа форума была обширная. В первом, теоретическом, блоке медиаэксперты рассказали участникам о скрытых возможностях мессенджеров и видеохостингов, об эффективном продвижении и распространении информации, а также о специфике создания текстов для соцсетей. А во втором блоке молодым ребятам предстояло создать и защитить свой медиапроект.
Медиафорум БРСМ проходит не впервые. Такой опыт - ежегодная традиция Союза молодежи.