Республиканский медиафорум "PROдвижение" объединил более 70 человек

Республиканский молодежный медиафорум "PROдвижение" объединил более 70 человек из всех регионов Беларуси.

Представители БРСМ, SMM-специалисты, администраторы молодежных сайтов и сообществ в социальных медиа страны собрались вместе, чтобы обменяться опытом и получить новые знания.

Программа форума была обширная. В первом, теоретическом, блоке медиаэксперты рассказали участникам о скрытых возможностях мессенджеров и видеохостингов, об эффективном продвижении и распространении информации, а также о специфике создания текстов для соцсетей. А во втором блоке молодым ребятам предстояло создать и защитить свой медиапроект.