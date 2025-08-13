Пройти проверку и подтвердить готовность участвовать в спасательных миссиях во всем мире. Республиканский отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС проходит переаттестацию по стандартам ИНСАРАГ. Требования к спасателям каждый год меняются. Уровень подготовки белорусских спасателей оценивают 12 международных экспертов.

Международная операция в районе, где произошло разрешительное землетрясение магнитудой 8.2 балла. Район в завалах, 20 тыс. домов разрушены, 2 тыс. погибших и еще 30 тыс. раненых. Поступил запрос о помощи, на который отреагировал белорусский отряд спасателей. И вот они на месте и приступили к работе. Таков тактический замысел учений, в рамках которых отряд спецназначения "ЗУБР" проходит переаттестацию по международным стандартам ООН и подтверждает свой международный статус - отряд тяжелого класса.

Здесь отрабатывают каждое действие, начиная от приема и обработки запроса о помощи до организации работ на месте бедствия: поиск пострадавших с использованием кинологических расчетов и приборов технической разведки, извлечение людей из-под завалов с применением аварийно-спасательного оборудования и оказание им медицинской помощи, укрепление нестабильных строительных конструкций, работы на высоте, в завалах или в стесненных условиях.

Илья Боднар, замначальника центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси

Илья Боднар, замначальника центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Это может быть либо собака, либо специальный поисковый прибор, который реагирует на движение или дыхание пострадавшего. Такие устройства позволяют определить местонахождение человека с точностью до метра. Кроме того, по сценарию, в некоторых завалах люди будут подавать сигналы голосом или простукивать по строительным конструкциям".

По методологии ООН, отряд должен вылететь в пострадавший регион в течение 10 часов с момента получения информации о ЧС. При этом первые, кто прибыл, обеспечивает работу полевого штаба, откуда будет идти координация всех действий, и организует работу центра приема и отправки всех остальных отрядов.

Оценивают работу белорусских спасателей 12 международных экспертов из Алжира, Китая, Иордании, Малайзии, ОАЭ, Омана, России, Саудовской Аравии и Турции. Присутствуют и международные наблюдатели - это представители Азербайджана, Иордании, Кыргызстана, Малайзии и России. Всего нашим работникам МЧС предстоит пройти оценку по 172 критериям.

Василий Шалепин, начальник центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси

Василий Шалепин, начальник центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Требования к аттестации, которые были 12 лет назад, постоянно меняются. Меняются и сами процедуры, и подходы, все время появляется что-то новое. Это уже совсем не та аттестация, что была раньше. Повторюсь: определенная уверенность, конечно, есть, но при этом необходима и критика, и стремление к саморазвитию".

Отметим, что для белорусских ЗУБРов все происходящее здесь не просто легенда, а реальность, с которой они за свою практику столкнулись дважды. В 2023 году в Турции они работали после разрушительного землетрясения и при тех же обстоятельствах они работали уже в этом году, этой весной, в Мьянме. И, конечно, эти события в том числе были учтены при разработке сценария переаттестации.