Республиканский субботник пройдет в Беларуси 25 октября

Самый масштабный Республиканский субботник состоится уже 25 октября.

Известно, что половина заработанных в этот день средств будет направлена на строительство столичного Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции. Вторую часть облисполкомы и Минский горисполком направят на финансирование местных проектов.

Присоединиться к трудовой инициативе могут все желающие. В ЖКХ гарантируют: инвентарь найдется для всех.

