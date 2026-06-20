Ретькова: Для молодежи Беларуси и России 22 июня - это не просто дата в учебнике истории

"Для молодежи Беларуси и России 22 июня - это не просто дата в учебнике истории. Для нас эта дата заложена в нашем генетическом коде. Мы не видели войны. Мы уже родились в то время, когда наша страна была под мирным небом. Мы имеем сейчас все возможности для самореализации, и слова "мир" и "безопасность" - в приоритете. Поэтому очень важно передавать будущему поколению, которое будет после нас, ту историю, которую передают нам наши старшие поколения. В этом плане мы, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, через свои медиаплощадки и проекты приходим в учреждения образования, в работающие коллективы и рассказываем о истории наших стран в период Великой Отечественной войны, о героизме наших предков", - отметила заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Алина Ретькова.