Рев моторов, драйв, рок и буря эмоций. Байк-фестиваль - яркое событие Лидского региона
Международный лидский мотофестиваль давно стало брендом и одним из самых масштабных в регионе. Организаторы удивляют гостей - музыка, фуд-корт, призы, главный из которых - новый мотоцикл "Минск". За него поборются все участники мотофестиваля.
Ярко, зрелищно и очень шумно - международный лидский мотофестиваль проходит уже в 17-й раз и каждый год собирает все больше участников. Их география, кстати, весьма широкая. Байкеры приехали со всех уголков Беларуси, а еще из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Беларусь как всегда встречает гостеприимством.
В этом году количество участников фестиваля бьет все рекорды, колонна мотоциклистов растянулась более чем на 15 километров. И таким мотопарадом байкеры въезжали в город Лида, где их встречали местные жители.
Байк-фестиваль - это всегда яркое событие для Лидского региона. Многие жители города выходят на улицы посмотреть на парадную колонну из тысячи мотоциклистов. Каждый байкер создает своим видом индивидуальный и аутентичный образ. Культура и традиции байкеров - мотоциклы, музыка, символика - это целая вселенная. А еще такие мероприятия помогают гостям нашей страны в полной мере ощутить белорусский менталитет и радушие.