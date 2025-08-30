Рев моторов, драйв, рок и буря эмоций. Байк-фестиваль - яркое событие Лидского региона

Международный лидский мотофестиваль давно стало брендом и одним из самых масштабных в регионе. Организаторы удивляют гостей - музыка, фуд-корт, призы, главный из которых - новый мотоцикл "Минск". За него поборются все участники мотофестиваля.

Ярко, зрелищно и очень шумно - международный лидский мотофестиваль проходит уже в 17-й раз и каждый год собирает все больше участников. Их география, кстати, весьма широкая. Байкеры приехали со всех уголков Беларуси, а еще из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Беларусь как всегда встречает гостеприимством.

В этом году количество участников фестиваля бьет все рекорды, колонна мотоциклистов растянулась более чем на 15 километров. И таким мотопарадом байкеры въезжали в город Лида, где их встречали местные жители.