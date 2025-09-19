Рев моторов и чувство драйва - почему Лидский мотофестиваль полюбился байкерам

Международный Лидский мотофестиваль - мероприятие, которое проходит уже 17-й раз, где с каждым годом растет количество гостей. География широкая - приезжают байкеры из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии. Беларусь, как всегда, встречает гостеприимством.

Фестиваль раньше пользовался популярностью у любителей драйва и адреналина, но в 2025 году количество участников побило все рекорды. Для многих гостей Беларусь стала островком, как они сами говорили, оазисом, где можно встретиться с друзьями из других стран.

"Я хочу встретиться с друзьями из России, для этого есть одна возможность - встретиться с ними на территории Беларуси, потому что нет визы в Европу, а у меня нет визы в Россию. Мы встречаемся в Беларуси. Это только один пункт, в котором мы можем встретиться один раз в году. Каждый год нахожу новых знакомых, поговорю с кем-то там, а потом всех приглашаю встретиться в следующем году! И сейчас есть знакомые, с которыми мы говорили год назад. Заедем в Лиду в следующем году, как только будет возможность, стопроцентно заедем. Здесь я, смотрите, попал, ничего не случилось со мной", - рассказал с улыбкой мотоциклист из Польши Бабслей.

Мотоциклист из Польши Бабслей

Большинство гостей, которые приехали на одно из главных мотособытий 2025 года, воспользовались возможностью безвизового въезда в Беларусь, что значительно упростило возможность путешествовать.

Реальность против фейков: только с начала года Беларусь посетили 167,5 тыс. иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехали из Литвы, Латвии и Польши, что вполне логично, ведь далекое от дипломатии руководство этих стран делает все, чтобы помешать естественному процессу, но люди продолжают не просто с интересом смотреть в белорусскую сторону.

И, кстати, многие иностранные посетители фестиваля отметили, что приезжают они не в первый раз и продолжат это делать, даже несмотря на то, что руководство этих стран стремится закрыть въезды в Беларусь. Люди готовы делать круги в сотни километров.

"Люблю путешествовать. У меня и корни белорусские, отец из Беларуси. 1,5 месяца назад проходил "Славянский базар", где я побывал в 17-й раз", - поделился мотоциклист из Латвии Леонид.

Байкеры на Лидском мотофестивале

Президент мотоклуба Iron Pride MC Беларусь подчеркнул, что у европейцев есть преимущество благодаря безвизу - им открыты дороги в Беларусь. В это же время байкерам из Беларуси туда путь закрыт. Вот такая дипломатия и демократия по-европейски.

Но для мотоциклистов нет ни границ, ни расстояний, ведь в мотосообществе все одной крови, а родственники (пусть даже не кровные, а по духу) должны встречаться и общаться.

Байк-фестиваль - место взаимодействия разных культур и взглядов, площадка для общения, новых знакомств и формирования дружеских связей. Важно отметить, что такие мероприятия позволяют гостям Беларуси в полной мере ощутить менталитет и гостеприимство страны, душевность и открытость белорусов, ведь независимо от того, откуда приехал человек, здесь он становится другом, которому всегда помогут и выручат в случае необходимости.

Байкеры на Лидском мотофестивале

По традиции рев моторов, звуки рок-музыки и буря положительных эмоций захлестнули оздоровительный лагерь "Березка". Именно здесь уже не первый год располагается основная площадка Лидского мотофестиваля. Мероприятие длится несколько дней и захватывает, как правило, выходные - субботу и воскресенье, но участники начинают приезжать уже с пятницы.

"Лидский мотофестиваль является одним из крупнейших в Беларуси. Здесь достаточно большое количество гостей не только из Беларуси, но и из России, Литвы, Польши. Близлежащие страны представлены здесь участниками по полной программе. Одна из задач таких мотофестивалей - это народная дипломатия, когда люди приезжают из разных уголков страны и ближнего зарубежья, где в непринужденной обстановке могут познакомиться, пообщаться, рассказать друг другу истории, откуда они, что здесь хорошо, что - там, что посетить", - обратил внимание президент Iron Pride MC Беларусь Тарас.

Президент Iron Pride MC Беларусь Тарас

Лидский мотофестиваль уже в некотором смысле стал брендом и долгие годы держит марку одного из самых масштабных событий в регионе. Конечно, основные события разворачиваются на главной площадке, которая расположена в 15 км от города. Там в эти дни оживает совсем другой город.

Александр (Урал) Лычковский, участник мотоклуба Devoid of Rights:

"У нас придумано множество конкурсов на каждый день фестиваля - мотоконкурсы, физические конкурсы для моциклистов и для гостей фестиваля. А есть такие традиционные мотоконкурсы, как медленная езда. Есть конкурс на лучший кастом байк - байк, который сделан своими руками, и его оценивают как гости, так и профессионалы в этом деле".

Хорошей традицией уже на протяжении многих лет стал розыгрыш мотоцикла от Минского мотовелозавода. В конкурсе принимали участие абсолютно все участники фестиваля, одному из них посчастливилось уехать с фестиваля на новеньком мотоцикле "Минск". Ключевую роль на таких мероприятиях играет, конечно, атмосфера. К созданию дружеского и уютного вайба организаторы подходят ответственно и вкладывают в это душу.

Президент мотоклуба Devoid of Rights Олег (Поэт) Некрасов поделился, что идея приходила постепенно. Все начиналось с маленького мероприятия, куда собрались люди в лагерь (приехали тогда 100 человек), поставили простую сцену от КАМАЗа. Но с каждым годом людей становилось все больше и больше, приходил и опыт, как провести мероприятие. Его, к слову, стараются проводить так, чтобы не загонять людей в какие-то рамки, а чтобы чувствовалось тепло и душевность.

Сам Олег Некрасов о мотоциклах и мотодвижении знает, пожалуй, все, ведь за плечами "намотаны" сотни тысяч километров на двух колесах. Президент мотоклуба Devoid of Rights, известный среди байкеров как поэт, ездит на байке с самого детства. Такую любовь к мотоциклу привили родители.

У меня мама является чемпионом Беларуси по мотокроссу 1974 года, а в 1975-м я родился. Вся семья (брат, мама, папа) была всю жизнь на мотоциклах, поэтому и мы на мотоциклах выросли. Мы не знали, что такое автомобили. Олег Некрасов

Культура и традиции байкеров - мотоциклы, музыка, символика. И это целая вселенная. Есть свои правила и особенности. Например, жилет, надевая который, мотоциклист уже является не просто байкером, а лицом клуба, который представляет.

"Жилет - это паспорт человека. Кто в теме, по жилету определяется принадлежность к какому-то клубу, его статус в нем и статус самого клуба. На спине сделаны нашивки с принадлежностью человека к клубу. Этого человека нельзя рассматривать как индивидуум, его уже рассматривают как человека из клуба. То есть вопросы задаются все клубу, а не к человеку", - рассказал президент Iron Pride MC Беларусь Тарас.

Байкеры на Лидском мотофестивале

От разнообразия мотоциклов на Лидском мотофестивале рябило в глазах: спортивные и брутальные, "европейцы" и "японцы", новинки, только сошедшие с конвейера и настоящие легенды. Здесь и клубы, и так называемые "одиночки", но всех объединяла страсть к полету души, адреналину и драйву, а заменить такое нельзя ничем, ведь это жизнь.

Дмитрий (Pitbull) Степаненко, президент мотоклуба Racing Clan MC:

"Это образ жизни и ее часть. Это лекарство, которое спасает от депрессии, жизненных неурядиц и событий. Когда хочется от всего уйти, просто садишься и уезжаешь вдаль. Это способ проветрить мозги, способ немного расслабиться, уйти от бытовухи, бизнеса, жесткой реальности. В этом кругу мы совершенно с различных сфер деятельности".

Мототранспорт стал неотъемлемой частью городского трафика. Уже нельзя представить улицы без рева моторов. О популярности мотодвижения в Беларуси и за ее пределами говорит и то количество участников, которые приехали на фест.

Отдельно внимание стоит уделить палаточному городку. Количество палаток сосчитать, кажется, было просто невозможно. Для упрощения навигации организаторы решили разделить палаточный лагерь на улицы и каждой из них дать название, определяли которое методом общественного голосования.

Палаточный городок байкеров на Лидском мотофестивале

Не только порадовать себя, но и поделиться впечатлениями с местными жителями. Мотопарад встречала Лида, по которой проехала колонна байкеров по главным улицам.

Техника была представлена разных марок, цветов и форм. Байки поражали своим тюнингом, а их владельцы впечатляли образами, подчеркивая их стильными аксессуарами. Колонну мотоциклистов возглавил белорусский автогонщик, спортсмен и руководитель спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, который проехал на большегрузе.

"На таких мероприятиях я бывал еще в молодости, и когда сейчас ребята предложили принять участие, с радостью приняли приглашение, тем более с такой миссией - проехать первыми. Неимоверное количество людей. Это самый масштабный мотофестиваль. В Беларуси находится очень много иностранных участников, различного рода клубов. Повстречал своих знакомых и ребят еще с молодости. Обстановка просто космическая", - рассказал Сергей Вязович.

В некотором смысле Лидский мотофестиваль можно считать неофициальным закрытием сезона байкеров (проходит он в последние летние выходные). Позади остались сотни километров, десятки историй и впечатлений, поэтому проводят праздник байкеры с размахом. Был и мастер-класс от профессионала. Перед участниками выступил белорусский спортсмен-мотогонщик Артем Кунцевич, который устроил настоящее экстрим-шоу.

"У нас давно была идея перепрыгнуть через МАЗ. И так спонтанно, используя местные ресурсы (к примеру, металлические горки, по которым лазят дети), соорудили конструкцию, через которую я перепрыгнул", - сказал Артем Кунцевич.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c726ad4-0577-40aa-bea5-02228537faac/conversions/638d9fa7-c893-43d9-a3cb-1b1afc20544d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c726ad4-0577-40aa-bea5-02228537faac/conversions/638d9fa7-c893-43d9-a3cb-1b1afc20544d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c726ad4-0577-40aa-bea5-02228537faac/conversions/638d9fa7-c893-43d9-a3cb-1b1afc20544d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c726ad4-0577-40aa-bea5-02228537faac/conversions/638d9fa7-c893-43d9-a3cb-1b1afc20544d-xl-___webp_1920.webp 1920w

На вопрос, не страшно ли это было делать, Артем ответил, что страха у него уже нет вовсе, потому что гонки, которые он прошел, полностью убили чувство страха. В таком случае, признался мужчина, полагается только на свой профессионализм, опыт и на чувство езды, а с мотоциклом просто работает в тандеме.

Ярким и красочным финалом большого праздника стал салют, который прогремел над основной площадкой, но был виден и слышен далеко за ее пределами, как и движение единомышленников.