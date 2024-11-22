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Рейс "Белавиа" из Санкт-Петербурга приземлился в Национальном аэропорту Минск

Рейс "Белавиа" из Санкт-Петербурга приземлился в Национальном аэропорту Минск

Рейс "Белавиа" B2 940 Санкт-Петербург - Минск успешно приземлился в Национальном аэропорту Минск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что все пассажиры благополучно добрались до пункта назначения.

Как сообщалось, погодный коллапс в аэропорту Пулково повлиял на рейсы авиакомпании "Белавиа". Рейс В2 942 Санкт-Петербург - Минск, который не смог утром вылететь, был объединен с другим - B2 940 (вылет по расписанию в 15.15). "Однако из-за сбойной ситуации в аэропорту, которую сотрудники Пулково устраняют на данный момент, своей очереди на вылет дожидаются многие рейсы. Среди них и рейс "Белавиа" B2 940", - рассказали ранее в пресс-службе "Белавиа". На борту объединенного рейса авиакомпании находилось 143 человека.

Пассажирам, которые были вынуждены задержаться в аэропорту Пулково на несколько часов, было предоставлено горячее питание и напитки

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