Риск женщин столкнуться с насилием сегодня в Беларуси значительно снизился
На сегодняшний день риск женщин столкнуться с насилием значительно ниже, чем в среднем за жизнь. Статистический комитет провел масштабное обследование.
В центре внимания представительницы прекрасного пола. Оценивалось их состояние здоровья и положение в семье.
В опросе участвовали 10,5 тыс. женщин от 18 до 69 лет. И как показали результаты, насилие со стороны партнера остается наиболее распространенной формой.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
"Это достаточно сложное и продолжительное выборочное обследование, но женщины раскрылись, некоторые из них о фактах насилия, про которые они не рассказывали абсолютно никому, рассказали нашим интервьюерам. Что касается результатов, то мы изучали насилие как в продолжение всей жизни, так и за последние 12 месяцев. По физическому насилию у нас показатель 0,9 % всех женщин, по сексуальному - 0,2 %, по психологическому - 4,9 %, по насилию, совершаемому с использованием технологий, - 15,9 %. Эти показатели являются одними из самых низких по сравнению с такими же показателями в других странах мира".
В Беларуси доля женщин, которые подвергались физическому насилию за последние 12 месяцев, не дотягивает и до 1 %, а вот в Кыргызстане практически 12 %, в Армении - 5 %.