Риск женщин столкнуться с насилием сегодня в Беларуси значительно снизился

"Это достаточно сложное и продолжительное выборочное обследование, но женщины раскрылись, некоторые из них о фактах насилия, про которые они не рассказывали абсолютно никому, рассказали нашим интервьюерам. Что касается результатов, то мы изучали насилие как в продолжение всей жизни, так и за последние 12 месяцев. По физическому насилию у нас показатель 0,9 % всех женщин, по сексуальному - 0,2 %, по психологическому - 4,9 %, по насилию, совершаемому с использованием технологий, - 15,9 %. Эти показатели являются одними из самых низких по сравнению с такими же показателями в других странах мира".