РНПЦ спорта исполняется 10 лет - как все начиналось

Республиканский научно-практический центр спорта - головное учреждение в нашей стране в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных сборных команд и спортивного резерва. РНПЦ спорта исполняется 10 лет.

Но история РНПЦ спорта началась гораздо раньше. Еще до войны в Советском Союзе были первые кабинеты спортивной медицины, с 1949 года был открыт первый кабинет на базе 1-й клинической больницы, который потом трансформировался в республиканский диспансер.

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук, доцент:

"Специалисты диспансера организовали работу по 3 основным направлениям: детско-юношеский, взрослый спорт и сборных команд".

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Постепенно расширяясь, наш диспансер был признан лучшим из лучших в СССР и стал пионером культурно-оздоровительного движения. Это группы здоровья, гимнастики, любители бега, а главное - не забывали и про науку. Начала работу проблемная научно-исследовательская лаборатория.

Ирина Малеваная:

"С конца 60-х годов уже сотрудники этой лаборатории стали активно участвовать в медико-биологическом обеспечении сборных команд Советского Союза по ряду видов спорта. Это был велоспорт, гребля, конный спорт и несколько других".

Распад Советского Союза стал серьезным испытанием и для спортивной отрасли, и для науки. Необходимо было самостоятельно организовывать службу уже в новых реалиях, но с продолжением тех традиций, которые были заложены в СССР.

Ирина Малеваная:

"Естественно, с учетом внимания руководства нашего государства, главы государства. Это была очень ответственная и серьезная миссия. Была создана структура: Республиканский центр спортивной медицины и Научно-исследовательский институт на базе Института физической культуры. Возглавили эти структуры очень опытные и профессиональные специалисты. Долгое время диспансер, потом центр возглавлял Анатолий Евгеньевич Лосицкий, Научно-исследовательский институт возглавлял Николай Генрихович Кручинский, который сейчас в строю и продолжает воспитывать молодое поколение".

Николай Кручинский, директор НИИ физической культуры и спорта Беларуси, завкафедрой физической реабилитации и спортивной медицины Полесского государственного университета:

"Проблемная лаборатория, которая потом превратилась в НИИ, она имеет бэкграунд, спортивная медицина имеет бэкграунд. Единственное, что я могу поставить себе в заслугу - я говорил: "Давайте будем делать РНПЦ. Давайте будем делать РНПЦ". Не все представляли, что и как".

"Непонятно было министерству, что это, поскольку все-таки Министерство спорта не Министерство здравоохранения, - пояснил Николай Кручинский. - Модель научно-практического центра в здравоохранении была списана по лекалу клиники Могилевского филиала радиационной медицины, где я работал сначала заместителем директора, а потом директором".

По его словам, задача была ученого привести к койке больного.

"К 2014 году все-таки созрело решение о том, что эти две структуры должны работать вместе. И постановлением Совета Министров было принято решение о том, что мы создаем Республиканский научно-практический центр спорта и объединяем две организации, которые занимались медицинскими и научными направлениями. Было подписано это постановление, - рассказала директор РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Малеваная. - Но здание, к сожалению, построилось не сразу. Долгострой. И решением именно главы государства был дан толчок перед II Европейскими играми, чтобы закончить это строительство восьмилетнее. И этот центр переехал в одно здание. И в этом же году летом мы уже принимали II Европейские игры, где уже работали бригады специалистов непосредственно республиканского центра".

Елена Хроменкова, завлабораторией теории и методики спортивной подготовки РНПЦ спорта:

"Нам повезло получить такое здание, получить новые возможности, оборудование, возможность совместной работы, возможность синхронизировать все наши усилия как в медицинском, так и в научно-методическом обеспечении. Это в общем-то открывает новую эпоху, в том числе нашей работы, потому что предоставляет возможность совместно обрабатывать, думать, анализировать, рекомендовать что-то нашим тренерам и спортсменам для того, чтобы помогать им совершенствоваться".