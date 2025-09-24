3.64 BYN
Рябова объяснила, почему в ПВТ невозможен круглогодичный прием новых резидентов
Компании, у которых не получилось стать резидентами ПВТ, идут на штрафной круг и исправляют ошибки. Об этом рассказала начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ) Анна Рябова в "Актуальном интервью", описывая пошаговый план для стремящихся стать резидентами ПВТ.
Первым делом желающим оказаться среди резидентов нужно зайти на сайт ПВТ, отметила Анна Рябова. "Нужно посмотреть, когда ближайший прием в резиденты. Потом ознакомиться с условиями, - посоветовала она, подчеркнув, что круглогодичный прием новых компаний невозможен. - Нужна определенная ритмичность. Она у нас примерно ежеквартальная. Потому что есть набор процедур, которые невозможно проводить в постоянном режиме".
Процесс подачи заявки сопровождается поддержкой со стороны секретариата. "Кто-то приходит с готовыми бизнес-планами, кто-то хочет узнать вообще, как это пишется. Они попадают в заботливые руки сотрудников секретариата, которые всему этому их терпеливо учат, - обозначила Анна Рябова. - После чего они представляют документы, и в случае, когда все условия выполнены, они проходят экспертный совет и через решение наблюдательного совета становятся резидентами".
А дальше мы их уже бережно мониторим, смотрим, чтобы они работали в рамках правового поля, смотрим за их успехами, подсказываем, где нужно, проводим с ними какие-то семинары, встречи по их запросу или по нашей инициативе.
Компании, которые по тем или иным причинам не дотягивают до определенных условий, которые выставлены, чтобы стать резидентом ПВТ, не бросаются. "Они уходят на штрафной круг, видят замечания, которые им даются, делают работу над ошибками, подчеркнула она. - Нам дорог каждый человек, каждая компания, каждая ячейка нашего ПВТ-шного сообщества, поэтому никто у нас не заброшен".