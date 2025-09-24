Рябова объяснила, почему в ПВТ невозможен круглогодичный прием новых резидентов

Фото: ПВТ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ПВТ

Компании, у которых не получилось стать резидентами ПВТ, идут на штрафной круг и исправляют ошибки. Об этом рассказала начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ) Анна Рябова в "Актуальном интервью", описывая пошаговый план для стремящихся стать резидентами ПВТ.

Первым делом желающим оказаться среди резидентов нужно зайти на сайт ПВТ, отметила Анна Рябова. "Нужно посмотреть, когда ближайший прием в резиденты. Потом ознакомиться с условиями, - посоветовала она, подчеркнув, что круглогодичный прием новых компаний невозможен. - Нужна определенная ритмичность. Она у нас примерно ежеквартальная. Потому что есть набор процедур, которые невозможно проводить в постоянном режиме".

Процесс подачи заявки сопровождается поддержкой со стороны секретариата. "Кто-то приходит с готовыми бизнес-планами, кто-то хочет узнать вообще, как это пишется. Они попадают в заботливые руки сотрудников секретариата, которые всему этому их терпеливо учат, - обозначила Анна Рябова. - После чего они представляют документы, и в случае, когда все условия выполнены, они проходят экспертный совет и через решение наблюдательного совета становятся резидентами".

А дальше мы их уже бережно мониторим, смотрим, чтобы они работали в рамках правового поля, смотрим за их успехами, подсказываем, где нужно, проводим с ними какие-то семинары, встречи по их запросу или по нашей инициативе. Анна Рябова