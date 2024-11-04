Рядом с Александром Григорьевичем бояться нечего - командир студотряда о волнительном моменте

Гость студии "Первого информационного" телеканала - командир студотряда Андрей Малиновский - не только присутствовал на открытии стадиона "Трактор" в Минске, но еще и участвовал в строительстве спортивного объекта.

Работу студотрядовцев приехал оценить лично Александр Лукашенко и даже оставил свою подпись на каске.

"Да, это был очень волнительный момент. Я сам подавал маркер Александру Григорьевичу, и думаю, запомню это надолго, - вспоминает Андрей. - Да, это было волнительно, но совсем не страшно, потому что рядом с Александром Григорьевичем бояться явно нечего. Это произошло как во сне, как на одном дыхании, но впечатления исключительно теплые и положительные. То, как Александр Григорьевич с нами общался - по-доброму, по-семейному, отложилось у меня в сердце".

Командир студотряда рассказал, как его родители относятся к тому, чем он занимается.

"Они безумно гордятся и очень рады. Моя мама рада, когда я посещаю подобные мероприятия, когда я помогаю строить патриотические центры, как я строил, например, этот стадион. Она безумно гордится, и ее радость передается по телефону", - подчеркнул Андрей Малиновский.

Реконструкция стадиона "Трактор" не единственный строительный объект, в котором принимал участие студент. Он является активистом БРСМ и принимает участие в подобных волонтерских акциях.

Также Андрей участвовал в Республиканской молодежной стройке, которая проходила на территории Брестской крепости. Насколько это важно и каково это - принимать участие в такого рода объектах?