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Рядом с Александром Григорьевичем бояться нечего - командир студотряда о волнительном моменте
Гость студии "Первого информационного" телеканала - командир студотряда Андрей Малиновский - не только присутствовал на открытии стадиона "Трактор" в Минске, но еще и участвовал в строительстве спортивного объекта.
Работу студотрядовцев приехал оценить лично Александр Лукашенко и даже оставил свою подпись на каске.
"Да, это был очень волнительный момент. Я сам подавал маркер Александру Григорьевичу, и думаю, запомню это надолго, - вспоминает Андрей. - Да, это было волнительно, но совсем не страшно, потому что рядом с Александром Григорьевичем бояться явно нечего. Это произошло как во сне, как на одном дыхании, но впечатления исключительно теплые и положительные. То, как Александр Григорьевич с нами общался - по-доброму, по-семейному, отложилось у меня в сердце".
Командир студотряда рассказал, как его родители относятся к тому, чем он занимается.
"Они безумно гордятся и очень рады. Моя мама рада, когда я посещаю подобные мероприятия, когда я помогаю строить патриотические центры, как я строил, например, этот стадион. Она безумно гордится, и ее радость передается по телефону", - подчеркнул Андрей Малиновский.
Реконструкция стадиона "Трактор" не единственный строительный объект, в котором принимал участие студент. Он является активистом БРСМ и принимает участие в подобных волонтерских акциях.
Также Андрей участвовал в Республиканской молодежной стройке, которая проходила на территории Брестской крепости. Насколько это важно и каково это - принимать участие в такого рода объектах?
"Я думаю, участие в таком масштабном проекте важно для каждого белоруса, ведь там мы реконструировали память. Ведь центр строился на территории казармы артиллерийского полка, который защищал Брестскую крепость. Для меня это было очень знаковое событие", - командир студотряда о важности участия в такого рода мероприятиях.
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