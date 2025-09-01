Ряды Минского суворовского военного училища пополнили 103 новобранца

1 сентября - особый день для новобранцев Минского суворовского военного училища. С самого утра там царит торжественная атмосфера.

В 2025 году ряды училища пополнили 103 новобранца. Для них это не просто начало учебного года, а первый шаг на пути к военной профессии, дисциплине и служению Родине. Ради этого ребята прошли сложные испытания и преодолели конкурс - 3 человека на место. Такие высокие результаты прежде всего связаны с неизменно качественным уровнем образования и патриотического воспитания в училище.

На торжественной линейке присутствовали представители Министерства обороны, ветераны, педагоги и родители. Звучали напутственные слова и были вручены алые погоны для первокурсников - теперь они стали настоящими суворовцами.