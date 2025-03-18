Рыженков: Беларусь стала активнее на внешних рынках

О международных контактах на высшем уровне и о зарубежных визитах в Беларусь в программе "Разговор у Президента" попросили рассказать министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.

"На самом деле нас ждут очень много где, - отметил глава ведомства. - Период пандемии и период какого-то похолодания отношений с нашими западными партнерами привел к тому, что мы стали активнее на внешних рынках, так называемых рынках третьих стран, той отдаленной дуги, которая сегодня в мире называется глобальное большинство. Мы - часть этого глобального большинства".

"Глобальное большинство - это все страны, которые сегодня разделяют темы мультиполярности, мультикультуральности, уважения, независимости друг друга, неприменение силы и так далее, те самые постулаты, которые являются основой всех основных подходов в системе ООН", - пояснил он.

Ситуация заставила посмотреть на дальнюю дугу более пристально, признал министр. "Раз наши соседи здесь, через границу, где очень близко, не хотят пользоваться преимуществами сотрудничества с Беларусью, либо сотрудничества через Беларусь и Россию с другими государствами (Китаем, Востоком), мы не будем же стоять здесь с шапкой около границы, убеждая их, - сказал он. - Мы можем только обращаться к населению этих стран, говоря о том, что вы спросите у ваших правительств, почему растут коммунальные платежи, почему инфраструктура находится в бедственном состоянии, почему вся молодежь съехала, почему, наконец, демографическая ситуация у некоторых наших балтийских соседей сегодня катастрофическая? И просто почему оттуда уезжают все молодые люди, не видя никакой перспективы в своих странах".

Министр отметил, что рентабельнее работать с Польшей, Литвой, Латвией и где-то Евросоюзом. "Им было бы это выгодно, им еще и выгоднее было бы с Россией заниматься нормальной торговлей, и в том числе с сотрудничеством по промышленной кооперации, по получению ресурсной базы и так далее. Но они сделали этот выбор, и он их ведет. И видите, что уже политики, и в Литве уже многие выступают за сотрудничество России и Беларуси", - обратил внимание он.

Говоря о визитах, Максим Рыженков отметил контакты Беларуси с Пакистаном. "Будет ответный визит премьер-министра Пакистана. Ответный визит Султана Омана, с которым мы сейчас ведем активный диалог. И чтобы этот визит был наиболее подготовленным, сегодня работает целая группа экспертов по различным вопросам от сельского хозяйства до деревообработки, гуманитарной и транспортно-логистической сферы. Отработаем детальнее - будет этот визит".

Министр также отметил традиционные контакты между лидерами Беларуси и Китая. "У нас уже есть подтвержденное приглашение Президенту принять участие в саммите ШОС и в параде, который будет посвящен 80-летию Победы. Это будет в Китае. В сентябре. Там другая война завершилась".

"В Москве 9 мая пройдут мероприятия. Причем там будет целый ряд лидеров многих государств мира, глобального большинства, будет возможность у Президента провести переговоры со своими коллегами", - добавил глава ведомства.

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"Планируется визит президента Гвинеи-Бисау. После визита генерального секретаря Компартии Вьетнама То Лама, выдающегося вообще человека и лидера Вьетнама. Есть очень много интересных идей со стороны Вьетнама, которые планируется закрепить в ходе такого визита. Это только такие небольшие мазки, что ли. Планируется визит президента Зимбабве в нашу страну", - перечислил министр.

Максим Рыженков: