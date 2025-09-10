3.66 BYN
Рыженков: ЕС пытается превратить себя в глазах мирового сообщества в некую осажденную крепость
Евросоюз пытается превратить себя в глазах мирового сообщества в некую осажденную крепость, но это не имеет положительного эффекта с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Таким мнением по итогам заседания белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Минске поделился Максим Рыженков. Министр иностранных дел также прокомментировал закрытие Польшей границы с Беларусью. Этот шаг антинародный, направленный против простых людей, которые планировали свои поездки.
Дипломат также обратил внимание, что три четверти грузов, следующих через белорусско-польскую границу, китайского происхождения. Вот против кого в действительности направлены действия Варшавы, это не что иное, как проявление нечестной конкуренции. И поляки наказали этим себя и своих партнеров.