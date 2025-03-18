Рыженков о США и России: Стороны сегодня понимают важность момента и готовы вместе обсуждать

То, что сегодня происходит во взаимоотношениях между Россией и США, как раз таки показатель того, что эти стороны сегодня понимают важность момента и готовы вместе обсуждать и прийти к какому-то решению. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в программе "Разговор у Президента".

"Сегодня время такое, что обязательно надо быть в процессе политическом, международном. И надо разговаривать, доносить свою позицию. И надо уметь и слушать, и слышать то, что говорят нам партнеры", - сказал глава МИД.

Министр выразил мнение: "То, что сегодня происходит во взаимоотношениях между Россией и США, как раз таки показатель того, что эти стороны сегодня понимают важность момента и готовы вместе обсуждать и прийти к какому-то решению (по крайней мере, это так декларируется), понимая, что дальше, если ничего не делать, - это не просто тупик, а это некий барьер, за которым, возможно, очень серьезные мировые потрясения".