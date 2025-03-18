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Рыженков о США и России: Стороны сегодня понимают важность момента и готовы вместе обсуждать
То, что сегодня происходит во взаимоотношениях между Россией и США, как раз таки показатель того, что эти стороны сегодня понимают важность момента и готовы вместе обсуждать и прийти к какому-то решению. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в программе "Разговор у Президента".
"Сегодня время такое, что обязательно надо быть в процессе политическом, международном. И надо разговаривать, доносить свою позицию. И надо уметь и слушать, и слышать то, что говорят нам партнеры", - сказал глава МИД.
Министр выразил мнение: "То, что сегодня происходит во взаимоотношениях между Россией и США, как раз таки показатель того, что эти стороны сегодня понимают важность момента и готовы вместе обсуждать и прийти к какому-то решению (по крайней мере, это так декларируется), понимая, что дальше, если ничего не делать, - это не просто тупик, а это некий барьер, за которым, возможно, очень серьезные мировые потрясения".
"Мы все говорим, что мы у края черты - американцы говорят, наш Президент говорит, Путин говорит. Поэтому тут исключать ничего нельзя, потому что мы начинаем говорить на одной волне. К сожалению, с Европейским союзом так пока не получается. Вы видите, риторика только - вооружаться, вооружаться, вооружаться", - обратил внимание Максим Рыженков.