С 1 октября нетрудоустроенные будут оплачивать по полному тарифу весь объем потребляемых ЖКУ

С 1 октября в Беларуси незанятые в экономике граждане будут оплачивать по полному тарифу весь объем потребляемых ЖКУ - это газ, теплоснабжение и подогрев воды (причем в отношении всех жилых помещений, которые находятся в собственности нетрудоустроенного).

Эта мера направлена на повышение занятости населения, она прописана в постановлении Совмина, которым скорректированы расчеты в сфере ЖКХ.

Что важно - все прежние льготы остаются действующими, в этом случае новации коснулись лишь порядка оформления преференций.

Анастасия Малиновская, замначальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Если раньше за осуществлением льгот должны были обращаться непосредственно те граждане, которые претендуют на льготу или перерасчет платы, то с 1 октября 2025 года за их осуществлением могут обращаться в том числе и собственники, это плательщики жилищно-коммунальных услуг с определенным перечнем, установленным 4 сентября. Т.е. не только сам льготник, но и собственник квартиры, где проживает льготник".

Александр Лазаревич, начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго":

"Сдавая многоквартирный жилой дом, владельцы этих квартир целых 3 месяца могут платить по субсидированному тарифу. Т.е. ему не нужно куда-то торопиться и регистрироваться, он спокойно начинает делать свои ремонтные работы и регистрирует себя. После регистрации гражданина он получает субсидированный тариф".

Также с октября извещения о размере коммуналки можно будет получить только в одном виде (электронный либо бумажный вариант).