С 1 сентября белорусские школы станут свободной от гаджетов территорией - для кого будут исключения?

Одна из самых обсуждаемых новаций предстоящего учебного года - запрет на использование мобильных телефонов в школах. С 1 сентября школьники должны будут сдавать мобильные телефоны, умные часы и другие девайсы на время учебных занятий.

В каждом правиле есть исключения, в этом случае тоже. Для этого Министерство образования подготовило специальную памятку.

Ученикам с медицинскими показаниями будет разрешено пользоваться смартфонами в школах (например, для мониторинга сахара в крови). Для этого необходимо представить соответствующий документ из поликлиники.

Ирина Каржова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd835264-1f16-4dc2-9c91-0f7de30a7067/conversions/a5457721-c771-4bbb-bf20-f6b1569bb556-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd835264-1f16-4dc2-9c91-0f7de30a7067/conversions/a5457721-c771-4bbb-bf20-f6b1569bb556-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd835264-1f16-4dc2-9c91-0f7de30a7067/conversions/a5457721-c771-4bbb-bf20-f6b1569bb556-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd835264-1f16-4dc2-9c91-0f7de30a7067/conversions/a5457721-c771-4bbb-bf20-f6b1569bb556-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Каржова, заместитель начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"Если ребенку необходим мобильный телефон для контроля состояния здоровья, никто не станет изымать устройство в ущерб его благополучию. В случае необходимости экстренной связи с родителями этот вопрос также решается: во время перемены ученик может обратиться к учителю, ответственному за хранение телефонов, получить свой аппарат, связаться с родителями и затем снова сдать телефон до начала следующего урока".

В средней школе № 73 г. Минска такая практика без гаджетов работает уже 2 года. Для них система отработана. Для каждого ученика существует золотое правило: пришел в школу - сдал телефон.

Ирина Родик, директор СШ № 73 г. Минска:

"За 2 года не возникло ни одной ситуации, когда ребенок не смог бы решить какой-то вопрос. Не было ни одного обращения от родителей о том, что ребенок не смог дозвониться или что-то случилось с мобильным телефоном. Если вдруг что-то происходит, рядом всегда есть педагоги. В нашей школе были ребята с сахарным диабетом, таких немного, но учителя всегда были в курсе. Они пользовались мобильным телефоном для измерения уровня сахара в крови на переменах. Если возникала необходимость, ребенок спокойно вставал во время урока, выходил с телефоном и проводил эту процедуру, если она требовалась именно в учебное время".

Что касается планшетов, их смогут использовать школьники, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом и есть запрет от врачей на ношение портфелей с учебниками.

Андрей Иванец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c0ef776-d521-4c31-b77c-fb3d0053ea81/conversions/05e5c495-e90b-4959-8d08-8ea2b390106c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c0ef776-d521-4c31-b77c-fb3d0053ea81/conversions/05e5c495-e90b-4959-8d08-8ea2b390106c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c0ef776-d521-4c31-b77c-fb3d0053ea81/conversions/05e5c495-e90b-4959-8d08-8ea2b390106c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c0ef776-d521-4c31-b77c-fb3d0053ea81/conversions/05e5c495-e90b-4959-8d08-8ea2b390106c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Для таких ребят мы разрешим использование планшетов для чтения электронных учебников, но с важным условием - без доступа в интернет и без сотовой связи. Многие из родителей самых маленьких учеников пользуются умными смарт-часами. Мы подходим к этому вопросу очень гибко - дети могут использовать такие устройства, но обязательно в беззвучном режиме, чтобы они не отвлекали от учебного процесса".

Факт Вето на смартфоны в учебное время - распространенная мировая практика. Ставку на живое общение давно сделали в Китае, Франции, Италии, Португалии, Греции, Азербайджане и Таджикистане. Такая мера помогает избегать мобильной зависимости.