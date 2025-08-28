3.69 BYN
С 1 сентября белорусские школы станут свободной от гаджетов территорией - для кого будут исключения?
Одна из самых обсуждаемых новаций предстоящего учебного года - запрет на использование мобильных телефонов в школах. С 1 сентября школьники должны будут сдавать мобильные телефоны, умные часы и другие девайсы на время учебных занятий.
В каждом правиле есть исключения, в этом случае тоже. Для этого Министерство образования подготовило специальную памятку.
Ученикам с медицинскими показаниями будет разрешено пользоваться смартфонами в школах (например, для мониторинга сахара в крови). Для этого необходимо представить соответствующий документ из поликлиники.
Ирина Каржова, заместитель начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
"Если ребенку необходим мобильный телефон для контроля состояния здоровья, никто не станет изымать устройство в ущерб его благополучию. В случае необходимости экстренной связи с родителями этот вопрос также решается: во время перемены ученик может обратиться к учителю, ответственному за хранение телефонов, получить свой аппарат, связаться с родителями и затем снова сдать телефон до начала следующего урока".
В средней школе № 73 г. Минска такая практика без гаджетов работает уже 2 года. Для них система отработана. Для каждого ученика существует золотое правило: пришел в школу - сдал телефон.
Ирина Родик, директор СШ № 73 г. Минска:
"За 2 года не возникло ни одной ситуации, когда ребенок не смог бы решить какой-то вопрос. Не было ни одного обращения от родителей о том, что ребенок не смог дозвониться или что-то случилось с мобильным телефоном. Если вдруг что-то происходит, рядом всегда есть педагоги. В нашей школе были ребята с сахарным диабетом, таких немного, но учителя всегда были в курсе. Они пользовались мобильным телефоном для измерения уровня сахара в крови на переменах. Если возникала необходимость, ребенок спокойно вставал во время урока, выходил с телефоном и проводил эту процедуру, если она требовалась именно в учебное время".
Что касается планшетов, их смогут использовать школьники, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом и есть запрет от врачей на ношение портфелей с учебниками.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Для таких ребят мы разрешим использование планшетов для чтения электронных учебников, но с важным условием - без доступа в интернет и без сотовой связи. Многие из родителей самых маленьких учеников пользуются умными смарт-часами. Мы подходим к этому вопросу очень гибко - дети могут использовать такие устройства, но обязательно в беззвучном режиме, чтобы они не отвлекали от учебного процесса".
Факт
Вето на смартфоны в учебное время - распространенная мировая практика. Ставку на живое общение давно сделали в Китае, Франции, Италии, Португалии, Греции, Азербайджане и Таджикистане. Такая мера помогает избегать мобильной зависимости.
Напомним, школьники будут сдавать мобильные устройства в начале занятий и забирать в конце учебного дня. За сохранность имущества детям и учителям можно не переживать. Гаджеты будут храниться в специальных ячейках под прицелом камер видеонаблюдения.