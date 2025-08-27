3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
С 1 сентября некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси
Автор:Редакция news.by
С 1 сентября некоторые марки сигарет подорожают в Беларусиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526b13d2-24a0-480f-822a-3527e7e2ec85/conversions/ea7ff865-76c5-47bc-8566-3806b56178e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526b13d2-24a0-480f-822a-3527e7e2ec85/conversions/ea7ff865-76c5-47bc-8566-3806b56178e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526b13d2-24a0-480f-822a-3527e7e2ec85/conversions/ea7ff865-76c5-47bc-8566-3806b56178e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526b13d2-24a0-480f-822a-3527e7e2ec85/conversions/ea7ff865-76c5-47bc-8566-3806b56178e0-xl-___webp_1920.webp 1920w
Министерство по налогам и сборам сообщило, что некоторые марки сигарет будут стоить дороже в Беларуси с 1 сентября, пишет БЕЛТА.
Среди продукции Гродненской табачной фабрики "Неман" на 10 копеек подорожают некоторые виды сигарет Dove - Click Purple Moon и Click Tropical Sun. Кроме того, установлены цены на сигареты RB PERLIAMUTR Azure в размере 4,25 белорусских рублей.
По информации МНС, остальные компании повышать цены на табачную продукцию не планируют.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.