Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

С 1 сентября некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси

С 1 сентября некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси

Министерство по налогам и сборам сообщило, что некоторые марки сигарет будут стоить дороже в Беларуси с 1 сентября, пишет БЕЛТА.

Среди продукции Гродненской табачной фабрики "Неман" на 10 копеек подорожают некоторые виды сигарет Dove - Click Purple Moon и Click Tropical Sun. Кроме того, установлены цены на сигареты RB PERLIAMUTR Azure в размере 4,25 белорусских рублей.

По информации МНС, остальные компании повышать цены на табачную продукцию не планируют.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

сигареты