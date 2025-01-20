С 18 мая аэропорт Могилева возобновляет чартерную программу в Анталью

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Аэропорт Могилев возобновляет чартерную программу в Анталью. Об этом журналистам рассказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец во время пресс-конференции на тему "Старт полетной программы из аэропорта Могилев", пишет БЕЛТА.
Вылеты стартуют с 18 мая по 22 октября 2025 года. Первоначально это будет один рейс в 10 дней. Игорь Чергинец подчеркнул, что возобновление региональных рейсов - это настоящее событие для белорусской авиации, к которому могилевский аэропорт полностью готов.
"Белорусам не хватает моря и солнца, а все остальное у нас есть, поэтому и стартует программа Могилев - Анталья, - отметил он. - Но это все только начало. Посмотрим, как будут заполняться рейсы, какой будет экономическая выгода для авиакомпании "Белавиа" и могилевского аэропорта. Думаю, все будет хорошо, и мы будем только увеличивать количество рейсов".
Игорь Чергинец также уточнил, что впервые чартерные рейсы из Могилева стартовали в 2015 году: у пассажиров была возможность добраться в Бургас (Болгария). Уже в 2019 году аэропорт обслуживал несколько направлений - Болгария, Тунис, Турция и Египет. Чартерные программы выполнялись вплоть до 2021 года включительно.