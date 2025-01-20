С 18 мая аэропорт Могилева возобновляет чартерную программу в Анталью

Аэропорт Могилев возобновляет чартерную программу в Анталью. Об этом журналистам рассказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец во время пресс-конференции на тему "Старт полетной программы из аэропорта Могилев", пишет БЕЛТА.

Вылеты стартуют с 18 мая по 22 октября 2025 года. Первоначально это будет один рейс в 10 дней. Игорь Чергинец подчеркнул, что возобновление региональных рейсов - это настоящее событие для белорусской авиации, к которому могилевский аэропорт полностью готов.

"Белорусам не хватает моря и солнца, а все остальное у нас есть, поэтому и стартует программа Могилев - Анталья, - отметил он. - Но это все только начало. Посмотрим, как будут заполняться рейсы, какой будет экономическая выгода для авиакомпании "Белавиа" и могилевского аэропорта. Думаю, все будет хорошо, и мы будем только увеличивать количество рейсов".