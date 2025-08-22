3.70 BYN
С 25 августа 197 общежитий по всей Беларуси готовы принять 80 тыс. студентов
До начала учебного года остается совсем немного. Уже с 25 августа начнется заселение иногородних студентов в общежития, их 197 по всей стране и они готовы принять 80 тыс. жителей.
Современное студенческое общежитие - не просто крыша над головой, а полноценный жилой комплекс, включающий в себя спортзалы, кухни, комнаты отдыха, прачечные и танцевальные залы.
В общежитиях создаются все условия для всестороннего развития студентов: работают кружки по интересам, проводятся спортивные соревнования, организуются культурные мероприятия.
Виолетта Кравцова, консультант управления по делам молодежи главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
"В 2023 году были открыты 2 общежития - для Белорусского университета информатики и радиоэлектроники и для Белорусского государственного медицинского университета, также у нас было открыто общежитие БГУФК. В 2025 году открылось и новое общежитие для БНТУ и БГТУ. Капремонты делаются в порядке очереди".
"В БГУ в составе Студенческого городка находятся 9 студенческих общежитий. Ежегодно около 8-8,5 тыс. студентов заселяются. Мы стараемся в течение учебного года полностью их разместить. К сентябрю около 83-86 % ребят уже заселено", - отметила замначальника по идеологической и воспитательной работе Студенческого городка БГУ Татьяна Яшина.
Первокурсники получают места в первую очередь, а для остальных критерии для заселения - успеваемость, активность и работа в студотрядах.
А чтобы помочь ребятам освоиться на новом месте, с ними работают педагоги-психологи, воспитатели и студенты старших курсов.