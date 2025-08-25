С 25 по 29 августа студентов принимают на заселение в общежития БГУ

В БГУ сегодня начинается заселение в общежития. Заедут студенты второго курса. Завтра наступит очередь третьего. 27-го числа примут четверокурсников и магистрантов, а 28 и 29 августа - первокурсников.

Татьяна Яшина, замначальника студенческого городка БГУ:

"Внеочередное заселение распространяется на студентов всех курсов, например, для детей-сирот, детей из многодетных семей, ребят, которые потеряли одного из родителей во время неких военных действий. Традиционно, конечно, мы обращаем особое внимание на студентов первого курса, понимая, что им необходима дополнительная социально-психологическая поддержка, адаптация. Поэтому студенты первого курса заселяются полностью".

При заселении студентам нужно иметь паспорт, 4 фотографии 3х4 и медицинскую справку установленного образца.