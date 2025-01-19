С 28 апреля Могилев и Москву свяжет регулярный рейс от "Белавиа"

Фото: "Белавиа"

Авиакомпания "Белавиа" запускает с 28 апреля регулярный рейс из Могилева в Москву. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец во время пресс-конференции на тему "Старт полетной программы из аэропорта Могилев", сообщает БЕЛТА.

Регулярные полеты из Могилева в аэропорт Шереметьево будут выполняться дважды в неделю. Сейчас идет активная подготовка к открытию рейса, а авиабилеты в скором времени поступят в продажу.

По словам Игоря Чергинца, рейс Могилев - Москва специально открывается перед майскими праздниками, чтобы жители Могилева и области могли посетить в свои выходные российскую столицу. "То же самое мы говорим о россиянах, которые смогут прилететь сюда и тоже отдохнуть", - заключил он.