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С 28 апреля Могилев и Москву свяжет регулярный рейс от "Белавиа"

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Фото: "Белавиа"

Авиакомпания "Белавиа" запускает с 28 апреля регулярный рейс из Могилева в Москву. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец во время пресс-конференции на тему "Старт полетной программы из аэропорта Могилев", сообщает БЕЛТА.

Регулярные полеты из Могилева в аэропорт Шереметьево будут выполняться дважды в неделю. Сейчас идет активная подготовка к открытию рейса, а авиабилеты в скором времени поступят в продажу.

По словам Игоря Чергинца, рейс Могилев - Москва специально открывается перед майскими праздниками, чтобы жители Могилева и области могли посетить в свои выходные российскую столицу. "То же самое мы говорим о россиянах, которые смогут прилететь сюда и тоже отдохнуть", - заключил он.

Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 168 белорусских рублей без багажа с ручной кладью до 10 кг.

Белавиа